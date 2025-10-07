https://ria.ru/20251007/bespilotniki-2046739537.html
В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА
Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 07.10.2025
