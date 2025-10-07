МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Душанбе, он проинспектирует объекты российского ведомства в Таджикистане и проведёт переговоры с военно-политическим руководством страны, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Душанбе (Республика Таджикистан) с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Белоусов посетит объекты военной инфраструктуры Минобороны России, находящиеся на территории Таджикистана.
"Предусматривается также проведение переговоров с военно-политическим руководством страны", - добавили в МО РФ.
В международном аэропорту "Душанбе" российского министра встретили его таджикистанский коллега генерал-полковник Эмомали Собирзода и начальник генштаба вооруженных сил Таджикистана генерал-лейтенант Бободжон Саидзода.
