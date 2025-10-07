МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Душанбе, он проинспектирует объекты российского ведомства в Таджикистане и проведёт переговоры с военно-политическим руководством страны, сообщило Минобороны РФ.