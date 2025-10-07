Рейтинг@Mail.ru
22:05 07.10.2025
https://ria.ru/20251007/belousov-2046947990.html
Белоусов прибыл в Душанбе
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Душанбе, он проинспектирует объекты российского ведомства в Таджикистане и проведёт переговоры с... РИА Новости, 07.10.2025
Министр обороны РФ Белоусов прибыл в Таджикистан с рабочим визитом

© РИА Новости / Алексей ДружининАндрей Белоусов
Андрей Белоусов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Душанбе, он проинспектирует объекты российского ведомства в Таджикистане и проведёт переговоры с военно-политическим руководством страны, сообщило Минобороны РФ.
«
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Душанбе (Республика Таджикистан) с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Белоусов посетит объекты военной инфраструктуры Минобороны России, находящиеся на территории Таджикистана.
"Предусматривается также проведение переговоров с военно-политическим руководством страны", - добавили в МО РФ.
В международном аэропорту "Душанбе" российского министра встретили его таджикистанский коллега генерал-полковник Эмомали Собирзода и начальник генштаба вооруженных сил Таджикистана генерал-лейтенант Бободжон Саидзода.
Официальный визит президента РФ В. Путина в Таджикистан - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Стала известна программа Путина в Таджикистане
Вчера, 20:14
 
