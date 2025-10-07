Рейтинг@Mail.ru
Более 200 организаций Петербурга связаны с арктической повесткой
15:52 07.10.2025 (обновлено: 16:31 07.10.2025)
Более 200 организаций Петербурга связаны с арктической повесткой
Более 200 организаций Петербурга связаны с арктической повесткой
Значительная часть научных и промышленных ресурсов Санкт-Петербурга заняты арктической повесткой, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 07.10.2025
Более 200 организаций Петербурга связаны с арктической повесткой

Беглов: более 200 организаций Санкт-Петербурга заняты арктической повесткой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Значительная часть научных и промышленных ресурсов Санкт-Петербурга заняты арктической повесткой, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов принял участие в пленарной сессии "Стратегические приоритеты Российской Федерации в Арктике" 17-й международной выставки и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ (RAO/CIS Offshore). Сессия была посвящена памяти выдающегося советского и российского ученого Евгения Велихова. Он стоял у истоков выставки и конференции и внес огромный вклад в научное и практическое развитие проекта. В пленарной сессии приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
"Петербург – город с уникальным опытом и ресурсами для работы в высоких широтах. В числе ключевых приоритетов его развития – передовая промышленность, наука и современные технологии. Значительная часть наших научных и промышленных ресурсов заняты именно арктической повесткой. В общей сложности более 200 организаций Петербурга связаны с арктической тематикой. В вузах города готовят высококвалифицированные кадры для работы, связанной с освоением Арктики", – отметил Беглов.
Губернатор напомнил, что на верфях Петербурга строятся атомные ледоколы типа "Арктика" и другие суда для работы в полярных водах. Команды для них тоже готовят в Северной столице.
"Арктика сегодня - это не просто северные широты на карте, это ключевое стратегическое пространство, где сходятся наши национальные интересы в экономике, безопасности и технологическом развитии. Развитие данного региона - не вопрос будущего, это задача сегодняшнего дня, которая требует от нас системного подхода к формированию долгосрочной политики развития", – сказал Фальков, слова которого приводятся в сообщении.
По словам министра, наука немыслима без постоянного притока молодёжи, а подготовка специалистов высшей квалификации – это особо сложная задача, так как важно не только вовлечь молодёжь в исследования разработки, но и дать ей возможность себя реализовать.
Как отмечается в сообщении, в Северной столице сосредоточено 10% научного потенциала страны. И 40 из 350 научных организаций города напрямую занимаются Арктикой.
"Пять лет назад мы создали Арктический кластер. Он объединяет порядка 40 участников. Это производственные, научные и образовательные организации. Сейчас идет работа по 16 совместным проектам. Это беспилотные системы, навигация, связь, средства обеспечения безопасности и многое другое. Кластер активно растёт", – подчеркнул губернатор города.
Сообщается, что Петербург укрепляет связи с арктическими регионами. За пять лет - с 2020 по 2024 год - объем закупок петербургский продукции в этих регионах вырос в 10 раз.
В сентябре был создан экспертный совет по Арктике при комитете по внешним связям. В него вошли ведущие специалисты и компании. Совет помогает координировать усилия по участию Петербурга в развитии арктических территорий.
"У Петербурга есть всё, чтобы оставаться в авангарде решения президентской задачи по привлечению неарктических регионов к развитию Севера. Мы готовы делиться опытом, участвовать в новых проектах, работать на благо страны", – сказал Беглов.
RAO/CIS Offshore – ведущее международное мероприятие, посвящённое Арктике, которое проводится в Петербурге раз в два года с участием специалистов отечественных и зарубежных компаний, ведущих ученых для обсуждения важнейших аспектов освоения природных ресурсов Арктики и континентального шельфа. В 2025 году оно впервые стало частью Петербургского международного газового форума.
