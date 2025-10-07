Рейтинг@Mail.ru
Россиянам в аэропорту Антальи предложили сдать покупки в дьюти-фри - РИА Новости, 08.10.2025
23:19 07.10.2025 (обновлено: 09:44 08.10.2025)
Россиянам в аэропорту Антальи предложили сдать покупки в дьюти-фри
Россиянам в аэропорту Антальи предложили сдать покупки в дьюти-фри - РИА Новости, 08.10.2025
Россиянам в аэропорту Антальи предложили сдать покупки в дьюти-фри
Российским туристам, которые ждут свои задержанные рейсы в аэропорту Антальи, предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить... РИА Новости, 08.10.2025
2025
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российским туристам, которые ждут свои задержанные рейсы в аэропорту Антальи, предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить свой багаж обратно, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее стало известно, что сотни российских туристов на могут вылететь из Антальи уже более 4 часов. Задержаны рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург.
"У кого есть дьюти-фри - возвращаете все покупки, возвращаетесь сюда (обратно), вас заберут на паспортный контроль, потом вам выдадут багаж обратно, потому что нужно его забрать", - сказал представитель аэропорта в Анталье.
Он добавил, что потом россиянам надо пройти на стойку, где им выдадут ваучеры и сообщат информацию про трансфер.
Остальные четыре рейса по очереди сделают то же самое.
