Россиянам в аэропорту Антальи предложили сдать покупки в дьюти-фри

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российским туристам, которые ждут свои задержанные рейсы в аэропорту Антальи, предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить свой багаж обратно, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее стало известно, что сотни российских туристов на могут вылететь из Антальи
уже более 4 часов. Задержаны рейсы авиакомпании Turkish Airlines
в Москву
и Санкт-Петербург
.
«
"У кого есть дьюти-фри - возвращаете все покупки, возвращаетесь сюда (обратно), вас заберут на паспортный контроль, потом вам выдадут багаж обратно, потому что нужно его забрать", - сказал представитель аэропорта в Анталье.
Он добавил, что потом россиянам надо пройти на стойку, где им выдадут ваучеры и сообщат информацию про трансфер.
Остальные четыре рейса по очереди сделают то же самое.