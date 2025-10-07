Сотни российских туристов застряли в Анталье

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сотни российских туристов не могут вылететь из Антальи уже более четырех часов, передает корреспондент РИА Новости.

Санкт-Петербург. Задерживаются рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Москву

Сотрудники аэропорта перенаправляют туристов к представителям турецкой авиакомпании, но те не сообщают никакой информации по рейсам. Людям не предоставляют питание, дети не получают воду.

Кроме того, россиянам предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить обратно свой багаж. Представитель аэропорта добавил, что после этого туристам надо пройти на стойку, где им выдадут ваучеры и сообщат информацию про трансфер. Остальные четыре рейса по очереди сделают то же самое.

Позднее в "Турецких авиалиниях" пояснили РИА Новости, что задержки связаны с операционными изменениями. На некоторых маршрутах планируются замещающие рейсы с новыми номерами.