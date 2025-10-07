Рейтинг@Mail.ru
Сотни российских туристов застряли в Анталье - РИА Новости, 08.10.2025
22:58 07.10.2025 (обновлено: 10:59 08.10.2025)
Сотни российских туристов застряли в Анталье
Сотни российских туристов застряли в Анталье
Российским туристам в аэропорту Антальи предложили заново пройти паспортный контроль
Сотни российских туристов застряли в Анталье

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сотни российских туристов не могут вылететь из Антальи уже более четырех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Задерживаются рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург.
Сотрудники аэропорта перенаправляют туристов к представителям турецкой авиакомпании, но те не сообщают никакой информации по рейсам. Людям не предоставляют питание, дети не получают воду.
Кроме того, россиянам предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить обратно свой багаж. Представитель аэропорта добавил, что после этого туристам надо пройти на стойку, где им выдадут ваучеры и сообщат информацию про трансфер. Остальные четыре рейса по очереди сделают то же самое.
Позднее в "Турецких авиалиниях" пояснили РИА Новости, что задержки связаны с операционными изменениями. На некоторых маршрутах планируются замещающие рейсы с новыми номерами.
Часть туристов, которые не смогли вылететь, заселили в отель.
Автомобили скорой помощи Турции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
В Турции участились инциденты с туристами на море
27 сентября, 08:56
 
