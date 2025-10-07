Алиев предложил провести совместные военные учения тюркских государств

БАКУ, 7 окт - РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите Совета глав лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) предложил провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов ОТГ.