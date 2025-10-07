Рейтинг@Mail.ru
Алиев предложил провести совместные военные учения тюркских государств
16:50 07.10.2025
Алиев предложил провести совместные военные учения тюркских государств
Алиев предложил провести совместные военные учения тюркских государств
Азербайджанский президент Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите Совета глав лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) предложил провести в 2026 году в РИА Новости, 07.10.2025
Алиев предложил провести совместные военные учения тюркских государств

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 7 окт - РИА Новости. Азербайджанский президент Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите Совета глав лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) предложил провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов ОТГ.
"Учитывая широкое сотрудничество наших стран (ОТГ - ред.) в военной, оборонной сферах и в области безопасности, предлагаем провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов Организации тюркских государств", - сказал глава азербайджанского государства.
Двенадцатый саммит совета глав государств ОТГ, который проходит в Габале, определит новые направления сотрудничества всех тюркских стран. Тема саммита - региональный мир и безопасность. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркмения имеют статус наблюдателей. Штаб-квартира ОТГ расположена в Стамбуле.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Азербайджане прошли тренинги НАТО по военному образованию
3 июля, 18:07
 
