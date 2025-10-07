https://ria.ru/20251007/aliev-2046882939.html
Алиев предложил провести совместные военные учения тюркских государств
Алиев предложил провести совместные военные учения тюркских государств - РИА Новости, 07.10.2025
Алиев предложил провести совместные военные учения тюркских государств
Азербайджанский президент Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите Совета глав лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) предложил провести в 2026 году в РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T16:50:00+03:00
2025-10-07T16:50:00+03:00
2025-10-07T16:50:00+03:00
в мире
азербайджан
габала
казахстан
ильхам алиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579961833_0:0:2677:1507_1920x0_80_0_0_791d7ca18b9430ef01657c89d5c5f180.jpg
https://ria.ru/20250703/azerbajdzhan-2027015209.html
азербайджан
габала
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579961833_0:0:2677:2009_1920x0_80_0_0_3e9f7549483b6e543ce02c230808217b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, габала, казахстан, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Габала, Казахстан, Ильхам Алиев
Алиев предложил провести совместные военные учения тюркских государств
Алиев предложил провести совместные военные учения стран-членов ОТГ в 2026 году