Глава ЕЦБ хочет согласия от держателей замороженных активов России

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что любое решение ЕС об использовании замороженных российских активов должно быть согласовано всеми сторонами, которые ими владеют, и выразила опасения по поводу последствий такого шага, передает агентство Рейтер

« Лагард заявила, что любое решение должно быть согласовано всеми сторонами, владеющими российскими активами", — говорится в сообщении.

При этом Лагард отметила, что решение по принадлежащим России активам также должно соответствовать международному праву. Тем не менее, по данным агентства, глава ЕЦБ обеспокоена тем, что юридически спорный шаг может подорвать доверие к евро и отбить у инвесторов желание держать активы в этой валюте, что потенциально может нанести ущерб финансовой стабильности.

"Мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы то, что предлагается, соответствовало международному праву и учитывало финансовую стабильность", — приводит агентство слова Лагард.

Как сообщало агентство Reuters, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал от других лидеров ЕС разделить риски использования российских средств, подчеркнув, что "бесплатных денег не бывает".

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, выступил против идеи конфисковать замороженные активы, отметив, что это противоречило бы международному праву.