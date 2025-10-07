Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕЦБ хочет согласия от держателей замороженных активов России - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 07.10.2025 (обновлено: 14:57 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/aktivy-2046747415.html
Глава ЕЦБ хочет согласия от держателей замороженных активов России
Глава ЕЦБ хочет согласия от держателей замороженных активов России - РИА Новости, 07.10.2025
Глава ЕЦБ хочет согласия от держателей замороженных активов России
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что любое решение ЕС об использовании замороженных российских активов должно быть... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T04:16:00+03:00
2025-10-07T14:57:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
кристин лагард
урсула фон дер ляйен
григорий карасин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802021150_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_308667a361d36a3285074dd4b8503cc1.jpg
https://ria.ru/20251005/aktivy-2046524198.html
https://ria.ru/20251003/ek-2046231185.html
https://ria.ru/20251002/rossija-2045859342.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802021150_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45fa58a92ad0e8a36e82d986db48f554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, кристин лагард, урсула фон дер ляйен, григорий карасин, евросоюз, европейский центральный банк, еврокомиссия
В мире, Россия, Украина, Киев, Кристин Лагард, Урсула фон дер Ляйен, Григорий Карасин, Евросоюз, Европейский центральный банк, Еврокомиссия
Глава ЕЦБ хочет согласия от держателей замороженных активов России

Reuters: Лагард ждет согласия всех держателей активов РФ для их использования

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Центрального европейского банка во Франкфурте
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что любое решение ЕС об использовании замороженных российских активов должно быть согласовано всеми сторонами, которые ими владеют, и выразила опасения по поводу последствий такого шага, передает агентство Рейтер.
«
"Лагард заявила, что любое решение должно быть согласовано всеми сторонами, владеющими российскими активами", — говорится в сообщении.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Мерц рассказал Трампу о планах использовать замороженные российские активы
5 октября, 19:02
При этом Лагард отметила, что решение по принадлежащим России активам также должно соответствовать международному праву. Тем не менее, по данным агентства, глава ЕЦБ обеспокоена тем, что юридически спорный шаг может подорвать доверие к евро и отбить у инвесторов желание держать активы в этой валюте, что потенциально может нанести ущерб финансовой стабильности.
"Мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы то, что предлагается, соответствовало международному праву и учитывало финансовую стабильность", — приводит агентство слова Лагард.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Киев вернет кредит, только если Москва выплатит "репарации". Консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право по российским активам
3 октября, 17:05
Как сообщало агентство Reuters, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал от других лидеров ЕС разделить риски использования российских средств, подчеркнув, что "бесплатных денег не бывает".
Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, выступил против идеи конфисковать замороженные активы, отметив, что это противоречило бы международному праву.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы. Кроме того, Россия ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Кремль - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Москва даст жесткий ответ в случае покушения ЕС на свои активы
2 октября, 14:31
 
В миреРоссияУкраинаКиевКристин ЛагардУрсула фон дер ЛяйенГригорий КарасинЕвросоюзЕвропейский центральный банкЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала