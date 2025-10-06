Ленинградский зоопарк рассказал о состоянии "сбегавшей" калао

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Улетавшая из Ленинградского зоопарка калао Шанти, которую поймали в минувшую пятницу, сейчас активная и хорошо ест, у нее нет никаких повреждений, сообщил зоопарк.

Ленинградский зоопарк 30 сентября сообщил, что во время плановой процедуры по переводу питомцев из летних вольеров в зимние улетел большой индийский калао Шанти. Специалисты зоопарка круглосуточно были задействованы в поисках – ездили по адресам, где видели птицу. Калао Шанти 3 октября удалось поймать на территории психоневрологического дома ребенка №6. Птицу перевезли в зоопарк и выпустили в вольер.

"У Шанти все хорошо. Как отметили сотрудники, она достаточно упитанная, при осмотре не нашли никаких ран, повреждений. Перо хорошее. Она активная, прекрасно ест. Значит, не в стрессовом состоянии была и после отлова", - сообщил зоопарк.

Сообщается, что анализы у Шанти взяли сразу после поимки, далее сделали профилактические уколы. Для снижения стресса ее поместили в знакомый вольер.

"Было важно, чтобы соседки (Шанти и Кора) воссоединились в кратчайшие сроки, так как калао, особенного одного пола, очень непросто уживаются друг с другом. Сотрудники отметили, что с подругой они явно рады видеть друг друга. Сейчас обе птицы: и Шанти, и Кора находятся под еще более пристальным наблюдением ветеринаров. У них все в порядке", - отмечают в зоопарке.

Большой индийский калао, или большой индийский носорог — самая крупная птица из рода двурогих птиц-носорогов, длина тела которой достигает 1,5 метра. В неволе двурогий калао может доживать до пятидесятилетнего возраста. Ареал калао тянется от Западной Индии на восток до Таиланда , а на юг через полуостров Малакка до острова Суматра . Калао обитают в кронах деревьев тропических джунглей.