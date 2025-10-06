Рейтинг@Mail.ru
В суд в Приморье поступила жалоба на арест французского велосипедиста - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/zhaloba-2046557302.html
В суд в Приморье поступила жалоба на арест французского велосипедиста
В суд в Приморье поступила жалоба на арест французского велосипедиста - РИА Новости, 06.10.2025
В суд в Приморье поступила жалоба на арест французского велосипедиста
Апелляционная жалоба на арест французского велосипедиста Софиана Сехили поступила в Приморский краевой суд, сообщила РИА Новости руководитель объединенной... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T03:06:00+03:00
2025-10-06T03:06:00+03:00
происшествия
россия
евразия
лиссабон (город)
софиан сехили
приморский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20251002/arest-2045766171.html
https://rsport.ria.ru/20250917/sekhili-2042445805.html
россия
евразия
лиссабон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, евразия, лиссабон (город), софиан сехили, приморский краевой суд
Происшествия, Россия, Евразия, Лиссабон (город), Софиан Сехили, Приморский краевой суд
В суд в Приморье поступила жалоба на арест французского велосипедиста

В суд в Приморье поступила жалоба на арест французского велосипедиста Сехили

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Апелляционная жалоба на арест французского велосипедиста Софиана Сехили поступила в Приморский краевой суд, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России. Как сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы края, Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября. Это решение было обжаловано защитой.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Защита обжаловала продление ареста французского велосипедиста в Приморье
2 октября, 06:11
Приморский краевой суд поступил материал с апелляционной жалобой стороны защиты на постановление Уссурийского районного суда от 06.09.2025, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток, то есть до 04.10.2025", - сообщила Оленева.
По информации из соцсетей Сехили, свою попытку побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде он начал 1 июля от мыса Рока близ Лиссабона, намереваясь за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров по территории 17 стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай, и финишировать во Владивостоке.
Уссурийский районный суд 30 сентября продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Защита обжаловала это решение, заявила РИА Новости адвокат французского путешественника Алла Кушнир.
В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции.
Французский велосипедист Софиан Сехили - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Велосипедист из Франции расстроен отсутствием регулярного душа в СИЗО
17 сентября, 12:38
 
ПроисшествияРоссияЕвразияЛиссабон (город)Софиан СехилиПриморский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала