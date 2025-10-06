Рейтинг@Mail.ru
МИД: Запад использует провокации с дронами, чтобы повысить градус психоза
13:03 06.10.2025
МИД: Запад использует провокации с дронами, чтобы повысить градус психоза
МИД: Запад использует провокации с дронами, чтобы повысить градус психоза
Запад использует провокации с беспилотниками в Европе, чтобы повысить градус "военного психоза", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 06.10.2025
в мире, россия, польша, европа, александр грушко, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
МИД: Запад использует провокации с дронами, чтобы повысить градус психоза

Место обнаружения сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Запад использует провокации с беспилотниками в Европе, чтобы повысить градус "военного психоза", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Все эти провокации используются для того, чтобы еще больше повысить градус военного психоза, для того чтобы у людей просто не было возможности задуматься о происходящем. Военный психоз необходим для того, чтобы заставить народы затянуть пояса, заставить парламенты проголосовать за эти безумные военные траты, которые выходят за пределы любых представлений о разумной достаточности", - сказал он журналистам.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
"Пошел вон". Поляки набросились на Туска после инцидента с дроном
