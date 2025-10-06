МИД: Запад использует провокации с дронами, чтобы повысить градус психоза

"Все эти провокации используются для того, чтобы еще больше повысить градус военного психоза, для того чтобы у людей просто не было возможности задуматься о происходящем. Военный психоз необходим для того, чтобы заставить народы затянуть пояса, заставить парламенты проголосовать за эти безумные военные траты, которые выходят за пределы любых представлений о разумной достаточности", - сказал он журналистам.