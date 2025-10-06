Рейтинг@Mail.ru
Волошин прокомментировал отставку премьера Франции - РИА Новости, 06.10.2025
14:18 06.10.2025
Волошин прокомментировал отставку премьера Франции
Политическая обстановка во Франции отражает тупик европейской политической системы, поделился мнением с РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. РИА Новости, 06.10.2025
Волошин прокомментировал отставку премьера Франции

Сенатор Волошин: ситуация во Франции отражает тупик политической системы ЕС

ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Политическая обстановка во Франции отражает тупик европейской политической системы, поделился мнением с РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
В понедельник премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, назначенный на этот пост 9 сентября, на пресс-конференции сообщил, что подал в отставку с поста премьера.
"То, что происходит сегодня во Франции, отражает более широкий процесс — европейская партийная и политическая система заходит в тупик. (Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон, который долгое время пытался играть роль "локомотива" ЕС, фактически создал у себя в стране модель конца европейских элит, какие они есть сейчас", - сказал Волошин.
Член комитета Совета Федерации добавил, что французская политическая модель больше не способна предложить ответы ни на внутренние, ни на международные политические вызовы.
В сентябре Макрон назначил новым премьером главу минобороны Лекорню, которому предстояло сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных им мер жесткой экономии.
