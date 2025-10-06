Патрушев озвучил прогноз по урожаю зерна в этом году

Рейтинг@Mail.ru
14:40 06.10.2025
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Урожайность зерновых в России в 2025 году на 10% больше, чем в 2024 году, пшеницы по итогам года ожидается порядка 88 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"В стране сейчас активно идут уборочные работы. В этом году урожайность зерновых у нас больше, чем в прошлом году, на 10%. Исходя из этого мы можем позволить себе сделать прогноз в 135 миллионов тонн по зерновым. Пшеница - это наша основная культура, у нас ожидается порядка 88 миллионов тонн", - сказал Патрушев.
В понедельник глава Минсельхоза Оксана Лут заявила РИА Новости, что план по урожаю зерна в России в 2025 году в 135 миллионов тонн сохраняется, уже собрано порядка 128 миллионов тонн в весе брутто. Прогноз по урожаю пшеницы составляет 90 миллионов тонн.
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Патрушев доложил Путину о ситуации в сельском хозяйстве
Вчера, 14:06
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Оксана Лут
 
 
