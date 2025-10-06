Патрушев озвучил прогноз по урожаю зерна в этом году

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Урожайность зерновых в России в 2025 году на 10% больше, чем в 2024 году, пшеницы по итогам года ожидается порядка 88 миллионов тонн, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.