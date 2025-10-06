Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о создании секретной системы на Украине на случай блэкаута
22:00 06.10.2025
СМИ сообщили о создании секретной системы на Украине на случай блэкаута
На Украине развернули обширную сеть аккумуляторов американского производства на случай длительного блэкаута, сообщило издание The Wall Street Journal. РИА Новости, 06.10.2025
СМИ сообщили о создании секретной системы на Украине на случай блэкаута

WSJ: Украина создала секретную систему аккумуляторов на случай блэкаута

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На Украине развернули обширную сеть аккумуляторов американского производства на случай длительного блэкаута, сообщило издание The Wall Street Journal.
"Поставщики энергии в стране делают ставку на сеть огромных батарей, разработанных в США, которые размещены в совершенно секретных местах, чтобы помочь поддерживать электроснабжение", — говорится в материале.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС
Вчера, 19:39
По данным издания, новая система состоит из шести так называемых парков, которые расположены в том числе в Киеве и Днепропетровской области. Каждый парк представляет собой ряд белых блоков-аккумуляторов высотой около 2,5 метра.
"Аккумуляторные парки общей мощностью 200 мегаватт способны обеспечивать электроэнергией около 600 000 домов в течение двух часов", — уточняется в публикации.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы Российской Федерации начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
Вчера, 12:36
 
