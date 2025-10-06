СМИ сообщили о создании секретной системы на Украине на случай блэкаута

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На Украине развернули обширную сеть аккумуляторов американского производства на случай длительного блэкаута, сообщило издание The Wall Street Journal.
"Поставщики энергии в стране делают ставку на сеть огромных батарей, разработанных в США, которые размещены в совершенно секретных местах, чтобы помочь поддерживать электроснабжение", — говорится в материале.
По данным издания, новая система состоит из шести так называемых парков, которые расположены в том числе в Киеве и Днепропетровской области. Каждый парк представляет собой ряд белых блоков-аккумуляторов высотой около 2,5 метра.
"Аккумуляторные парки общей мощностью 200 мегаватт способны обеспечивать электроэнергией около 600 000 домов в течение двух часов", — уточняется в публикации.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы Российской Федерации начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.