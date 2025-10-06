Рейтинг@Mail.ru
FT: Украина хочет покрыть дефицит бюджета из кредита за счет активов России
17:34 06.10.2025
FT: Украина хочет покрыть дефицит бюджета из кредита за счет активов России
FT: Украина хочет покрыть дефицит бюджета из кредита за счет активов России - РИА Новости, 06.10.2025
FT: Украина хочет покрыть дефицит бюджета из кредита за счет активов России
Украина считает, что ей следует предоставить свободу действий в отношении того, как тратить кредит в 140 миллиардов евро, который Еврокомиссия предложила... РИА Новости, 06.10.2025
в мире
украина
россия
киев
фридрих мерц
александр кава
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, фридрих мерц, александр кава, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Киев, Фридрих Мерц, Александр Кава, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
FT: Украина хочет покрыть дефицит бюджета из кредита за счет активов России

FT: Украина считает, что ей нужна свобода в отношении кредита за счет активов РФ

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украина считает, что ей следует предоставить свободу действий в отношении того, как тратить кредит в 140 миллиардов евро, который Еврокомиссия предложила предоставить Киеву за счет замороженных российских активов, пишет газета Financial Times.
Ранее в статье для Financial Times канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Мерц отметил, что эти деньги должны использоваться исключительно для обороны Украины, а не для общих бюджетных целей. Газета отмечает, что Франция потребовала, чтобы оружие, которое покупает Киев, было европейским. По данным Financial Times, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что часть кредита должна быть использована для "закупок в Европе и с Европой". Глава евродипломатии Кая Каллас заявила 1 октября, что в Евросоюзе нет консенсуса по предоставлению Украине кредита, формируемого на основе заблокированных активов ЦБ РФ, а не доходов от них.
Страны G7 прокредитовали Украину за счет российских активов
3 октября, 05:16
3 октября, 05:16
«
"Но Украина считает, что Киеву следует предоставить свободу действий в расходовании этих средств", - говорится в публикации.
Заместитель министра финансов Украины Александр Кава в интервью газете заявил, что Киеву необходимо покрыть дефицит бюджета, а не только финансировать расходы на безопасность.
"Среди европейских стран всё ещё ведутся дискуссии…, но позиция нашей страны заключается в том, что мы должны получить эти средства, поступающие из замороженных российских активов... Мы ведём переговоры с нашими партнёрами, которые традиционно поддерживают Украину, и надеемся, что решение будет найдено", - заявил Кава.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право по российским активам
3 октября, 17:05
3 октября, 17:05
 
В миреУкраинаРоссияКиевФридрих МерцАлександр КаваУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
