FT: Украина хочет покрыть дефицит бюджета из кредита за счет активов России

"Но Украина считает, что Киеву следует предоставить свободу действий в расходовании этих средств", - говорится в публикации.

"Среди европейских стран всё ещё ведутся дискуссии…, но позиция нашей страны заключается в том, что мы должны получить эти средства, поступающие из замороженных российских активов... Мы ведём переговоры с нашими партнёрами, которые традиционно поддерживают Украину, и надеемся, что решение будет найдено", - заявил Кава.