Опрос показал, что думают украинцы о преследовании оппозиции в стране
06.10.2025
Опрос показал, что думают украинцы о преследовании оппозиции в стране
Большинство украинцев (51%) считают распространенным явлением преследование оппозиции в стране, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским... РИА Новости, 06.10.2025
украина
сша
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Большинство украинцев (51%) считают распространенным явлением преследование оппозиции в стране, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Исследование проводилось с 18 до 28 сентября методом телефонных интервью. В нем приняло участие 1029 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%.
"Мы поинтересовались у респондентов, насколько, по их мнению, на Украине
сейчас распространены случаи политически мотивированного преследования оппозиции… 51% украинцев считают, что политические преследования оппозиции довольно или очень распространены. Из них 20% считают очень распространенными такие случаи, а 31% считают их довольно распространенными", - говорится в результатах исследования, опубликованных на сайте КМИС
.
При этом, согласно опросу, 26% украинцев считают, что такие случаи не очень распространены в стране, 11% - что практически отсутствуют. Остальные 12% затруднились ответить на вопрос.
Спецдокладчик Европарламента
по Украине Майкл Галер 9 сентября заявил, что власти Украины должны отменить санкции против политических оппонентов в рамках процесса вступления в ЕС
.
В августе депутат Верховной Рады
Украины Александр Дубинский
и выехавший из страны парламентарий Артем Дмитрук
заявили, что обратились к президенту США Дональду Трампу
с письмом, в котором просят включить в будущее мирное соглашение по Украине вопросы освобождения политзаключенных, прекращение политических репрессий и гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).