В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА - РИА Новости, 06.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
00:46 06.10.2025
В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА
В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА
В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Гусев: в Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Город Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Специальная военная операция на УкраинеВоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
