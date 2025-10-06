https://ria.ru/20251006/udar-2046552102.html
В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА
В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА - РИА Новости, 06.10.2025
В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА
Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T00:46:00+03:00
2025-10-06T00:46:00+03:00
2025-10-06T00:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
александр гусев (губернатор)
воронеж
воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА
Гусев: в Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА