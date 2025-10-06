Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган может помочь Трампу получить Нобелевскую премию, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2025
07:58 06.10.2025
Эрдоган может помочь Трампу получить Нобелевскую премию, пишут СМИ
Посредничество президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании конфликта в Газе может оказать влияние на получение его американским коллегой... РИА Новости, 06.10.2025
в мире, израиль, сша, турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
Эрдоган может помочь Трампу получить Нобелевскую премию, пишут СМИ

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Посредничество президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании конфликта в Газе может оказать влияние на получение его американским коллегой Дональдом Трампом Нобелевской премии, считает колумнист турецкой проправительственной газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам.
Ранее в понедельник Трамп сообщил, что в течение недели планируется завершение первой фазы его инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, а также по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Трамп меняет стратегию по Украине, делая акцент на Европе, считает аналитик
03:31
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, предпринимая шаги по изоляции ХАМАС, сам оказался в ситуации ограниченной изоляции. С точки зрения политической динамики, он инициировал действие, но оказался в уязвимом положении. В данном контексте важно отметить международное лидерство Эрдогана. Трамп признал: "Эрдоган оказал значительную помощь. Он жесткий лидер, но в этом вопросе проявил конструктивную позицию". Если Трамп станет лауреатом Нобелевской премии, в этом, по мнению наблюдателей, существенную роль сыграет Эрдоган, аналогично ситуации с Россией и Украиной", - подчеркнул колумнист.
По его оценке, сохраняются "значительные надежды" на достижение перемирия в Газе.
"Мы находимся только в начале процесса. Перемирие официально не объявлено, однако на сегодняшний день существуют оптимистичные ожидания", - добавил Сельви.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф убеждает европейских коллег в том, что американский президент Дональд Трамп достоин получения Нобелевской премии мира, госсекретарь США Марко Рубио также продвигает идею награждения Трампа, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Трамп назвал предложение продлить ДСНВ хорошей идеей
Вчера, 18:25
В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
Позднее и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Ультиматум Трампа: все готовы согласиться, никто не готов выполнять
2 октября, 08:00
 
В миреИзраильСШАТурцияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
