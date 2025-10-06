ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Силовики предотвратили теракты на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, сообщила ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращено совершение террористических актов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях , планировавшихся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации", — говорится в релизе.

Так, в Красноярске задержали двоих выходцев из одной из центральноазиатских стран. Они собирались взорвать самодельную бомбу на территории городской синагоги.

В тайнике, который фигуранты устроили в заброшенном строении, нашли прекурсоры для изготовления взрывчатки и поражающие элементы.

Еще одного подозреваемого, гражданина России, задержали в Пятигорске . Он собирался поджечь здание Еврейской религиозной общины при помощи бутылок с зажигательной смесью. У него изъяли два ножа и гаджеты, в которых обнаружилась переписка в Telegram с зарубежным куратором.

Против задержанных возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и содействию террористической деятельности. На допросе они сознались в преступлениях.