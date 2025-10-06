Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 06.10.2025 (обновлено: 16:29 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/terakty-2046583667.html
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах - РИА Новости, 06.10.2025
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах
Силовики предотвратили теракты на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, сообщила ФСБ. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T10:33:00+03:00
2025-10-06T16:29:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
красноярск
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046583316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7d4ae07aa975965673d7343ef7fedcc5.jpg
https://ria.ru/20250820/podzhog-2036586592.html
https://ria.ru/20250908/terakty-2034839540.html
россия
красноярск
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов на еврейских культовых объектах
Кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях публикует ФСБ России
2025-10-06T10:33
true
PT1M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046583316_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_04abb85aa45f85096f92d5917e21a0e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красноярск, ставропольский край
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Красноярск, Ставропольский край

ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Силовики предотвратили теракты на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращено совершение террористических актов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, планировавшихся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации", — говорится в релизе.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
По подозрению в попытке поджога синагоги в Обнинске задержали подростков
20 августа, 19:12
Так, в Красноярске задержали двоих выходцев из одной из центральноазиатских стран. Они собирались взорвать самодельную бомбу на территории городской синагоги.
В тайнике, который фигуранты устроили в заброшенном строении, нашли прекурсоры для изготовления взрывчатки и поражающие элементы.
Еще одного подозреваемого, гражданина России, задержали в Пятигорске. Он собирался поджечь здание Еврейской религиозной общины при помощи бутылок с зажигательной смесью. У него изъяли два ножа и гаджеты, в которых обнаружилась переписка в Telegram с зарубежным куратором.
Против задержанных возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и содействию террористической деятельности. На допросе они сознались в преступлениях.
В ФСБ отметили, что теракты готовились под предлогом защиты интересов палестинцев, пострадавших от действий Израиля, но на самом деле целью было разжигание межнациональной розни, чтобы спровоцировать массовые выступления, аналогичные беспорядкам в Дагестане в октябре 2023-го.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
8 сентября, 14:16
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КрасноярскСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала