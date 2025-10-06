Рейтинг@Mail.ru
Группировку ВСУ "Днепр" упразднили - РИА Новости, 06.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 06.10.2025
Группировку ВСУ "Днепр" упразднили
Группировку ВСУ "Днепр" упразднили - РИА Новости, 06.10.2025
Группировку ВСУ "Днепр" упразднили
Главком украинских войск Александр Сырский в конце сентября расформировал оперативно-стратегическую группировку "Днепр", которая отвечала за значительную часть... РИА Новости, 06.10.2025
Группировку ВСУ "Днепр" упразднили

Сырский расформировал группировку ВСУ "Днепр"

© AP Photo / Efrem Lukatsky Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Главком украинских войск Александр Сырский в конце сентября расформировал оперативно-стратегическую группировку "Днепр", которая отвечала за значительную часть активного фронта от Харьковской области до подконтрольной Киеву части Запорожской области, пишет украинское издание "Украинская правда".
Сырский в феврале заявил о реформе в ВСУ и переходе с бригадной на корпусную структуру организации войск.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Командующий Сухопутными войсками ВСУ подал в отставку
1 июня, 16:34
"В конце сентября Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр" (прежнее название "Хортица"), которой восемь месяцев командовал Михаил Драпатый", - пишет издание, отмечая, что группировка, в частности отвечала за распределение боеприпасов между бригадами. Отмечается, что все функции ОСГВ "Днепр" теперь ложатся на группировки войск и корпуса, появившиеся в рамках реформы в ВСУ.
Как сообщается в статье, Драпатый сохранит должность командующего объединенными силами и вместе со своей командой переместится на северо-восточное направление фронта, где будет руководить одной из группировок войск. Его зона ответственности при этом уменьшится примерно вдвое.
По словам одного из военных ВСУ из числа старшего офицерского состава, такие действия Сырского являются способом "убрать конкурента".
Драпатый ранее являлся командующим сухопутными войсками ВСУ, 1 июня он заявил, что уходит в отставку, однако спустя всего два дня рассказал, что принял решение остаться в войсках. Позже Владимир Зеленский заявил, что тот назначен командующим объединенных сил.
Объявление о планах уйти в отставку последовало после того, как Драпатый, будучи командующим сухопутными войсками ВСУ, 3 марта подтвердил удар ВС РФ по полигону в Днепропетровской области. За два дня до этого минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ
19 июня, 20:19
 
Специальная военная операция на Украине В мире Россия Днепропетровская область Харьковская область Александр Сырский Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала