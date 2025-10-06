Группировку ВСУ "Днепр" упразднили

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Главком украинских войск Александр Сырский в конце сентября расформировал оперативно-стратегическую группировку "Днепр", которая отвечала за значительную часть активного фронта от Харьковской области до подконтрольной Киеву части Запорожской области, пишет украинское издание "Украинская правда".

Сырский в феврале заявил о реформе в ВСУ и переходе с бригадной на корпусную структуру организации войск.

"В конце сентября Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр" (прежнее название "Хортица"), которой восемь месяцев командовал Михаил Драпатый", - пишет издание, отмечая, что группировка, в частности отвечала за распределение боеприпасов между бригадами. Отмечается, что все функции ОСГВ "Днепр" теперь ложатся на группировки войск и корпуса, появившиеся в рамках реформы в ВСУ.

Как сообщается в статье, Драпатый сохранит должность командующего объединенными силами и вместе со своей командой переместится на северо-восточное направление фронта, где будет руководить одной из группировок войск. Его зона ответственности при этом уменьшится примерно вдвое.

По словам одного из военных ВСУ из числа старшего офицерского состава, такие действия Сырского являются способом "убрать конкурента".

Драпатый ранее являлся командующим сухопутными войсками ВСУ, 1 июня он заявил, что уходит в отставку, однако спустя всего два дня рассказал, что принял решение остаться в войсках. Позже Владимир Зеленский заявил, что тот назначен командующим объединенных сил.