15:54 06.10.2025
В Чувашии осудили организаторов фиктивных браков с мигрантами
В Чувашии осудили организаторов фиктивных браков с мигрантами
россия, чебоксары, таджикистан
Россия, Чебоксары, Таджикистан
Суд присяжных. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт - РИА Новости. Группа организаторов фиктивных браков с мигрантами осуждена в Чувашии, глава группы и его помощница приговорены к четырем годам колонии, их подельники отделались условными сроками, сообщает МВД республики.
"Уроженец одной из стран ближнего зарубежья был задержан сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Чувашии летом 2022 года. Мужчина, получивший российское гражданство после заключения брака с жительницей Чувашии почти вдвое старше себя, стал оказывать содействие своим соотечественникам в регистрации на территории России", - говорится в сообщении.
При этом нигде официально не работающий гражданин ранее уже был судим за аналогичное преступление. В ходе обыска у него были изъяты паспорта иностранцев, ксерокопии паспортов граждан РФ, различные документы, в том числе о постановке иностранцев на миграционный учет.
"Как было установлено следственной частью Следственного управления МВД по Чувашии, организатор незаконной миграции знакомил одиноких жительниц Чебоксар со своими земляками, помогал собрать документы для регистрации фиктивного брака или оформления отцовства для последующего получения иностранцами гражданства РФ", - отмечается в сообщении.
Всего в рамках расследования были установлены 11 участников организованной группы, содействовавших незаконной миграции, в том числе через фиктивную постановку иностранцев на регистрационный учет. Так, один из фигурантов прописал в своей квартире 14 уроженцев Таджикистана.
Перед Московским районным судом Чебоксары предстали четверо мужчин и пятеро женщин (еще один из фигурантов скончался, второй объявлен в розыск), которые были признаны виновными в организации незаконной миграции (часть 2 статьи 322.1 УК РФ).
"Организатор группы и его ближайшая помощница были взяты под стражу в зале суда, получив срок в виде 4 лет и 2 лет трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима соответственно. Их сообщникам суд назначил условное наказание", - подчеркивается в сообщении.
