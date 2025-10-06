Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд США оставил в силе приговор сообщнице Эпштейна Максвелл - РИА Новости, 06.10.2025
16:59 06.10.2025 (обновлено: 17:00 06.10.2025) дополняется ...
Верховный суд США оставил в силе приговор сообщнице Эпштейна Максвелл
Верховный суд США оставил в силе приговор сообщнице Эпштейна Максвелл
Верховный суд США оставил в силе приговор сообщнице Эпштейна Максвелл

Верховный суд США оставил в силе 20-ти летний срок сообщнице Эпштейна Максвелл

© AP Photo / John MinchilloДжеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / John Minchillo
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Верховный суд США отклонил апелляцию Гислейн Максвелл, осуждённой по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних вместе с финансистом Джеффри Эпштейном, говорится в обнародованном в понедельник решении суда.
Данное решение означает, что остаются в силе её приговор и 20-летний срок заключения, вынесенные в 2021 году судом в Нью-Йорке.
В апелляции защита утверждала, что приговор следует отменить, поскольку соглашение, заключённое Эпштейном с федеральными властями в 2007 году, якобы распространялось и на неё, а сроки давности истекли.
По данным телеканала, 63-летняя Максвелл отбывает наказание в женском исправительном учреждении минимального уровня безопасности в Техасе. В минюсте США ранее заявили, что не предоставляли ей никаких особых условий.
