Верховный суд США оставил в силе приговор сообщнице Эпштейна Максвелл

ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Верховный суд США отклонил апелляцию Гислейн Максвелл, осуждённой по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних вместе с финансистом Джеффри Эпштейном, говорится в обнародованном в понедельник решении суда.