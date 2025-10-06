https://ria.ru/20251006/spetsoperatsiya-2046561841.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России у Северска
Марочко рассказал о продвижении ВС России у Северска
Российские войска заняли господствующие высоты у Северска в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 06.10.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России у Северска
Марочко: российские войска овладели господствующими высотами у Северска