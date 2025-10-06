Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о продвижении ВС России у Северска
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 06.10.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России у Северска
Марочко рассказал о продвижении ВС России у Северска
Российские войска заняли господствующие высоты у Северска в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
специальная военная операция на украине
северск
донбасс
андрей марочко
вооруженные силы рф
северск, донбасс, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Северск, Донбасс, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о продвижении ВС России у Северска

Марочко: российские войска овладели господствующими высотами у Северска

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Российские войска заняли господствующие высоты у Северска в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных освободительных действий наши военнослужащие овладели стратегическими высотами севернее Северска, это юго-запад от Серебрянки, и также мы овладели ключевой высотой северо-западнее Верхнекаменского", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что данные ключевые стратегические высоты позволяют контролировать все то, что происходит в населенном пункте Северск, поскольку город просматривается с высот, как на ладони. По его словам, расположение российской армии на высоте позволяет отрезать пути снабжения противника, которые ведут в Северск.
ВС России заняли ключевые высоты под Красным Лиманом, сообщил Марочко
