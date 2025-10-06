https://ria.ru/20251006/spetsoperatsiya-2046560662.html
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 06.10.2025
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области
Артиллеристы танкового соединения группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на позициях в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
днепропетровская область
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Артиллеристы танкового соединения группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на позициях в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили позиции ВСУ
, сорвав ротацию формирований неонацистов на линии боевого соприкосновения в Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Александр Сутягин, командир боевой машины, рассказал подробности работы артиллеристов. Он объяснил, какие цели являются основными для поражения. Сутягин уточнил, как в этот раз была сорвана ротация ВСУ.
"Мы выполняем боевые задачи в основном по подавлению опорных пунктов противника. В основном мы работаем по целям, которые находятся в тылу, в более-менее ближнем тылу противника. То есть это могут быть склады боеприпасов, ротации техники. Чтобы работать дальше, нужно подъезжать как можно ближе к линии боевого соприкосновения. Поэтому огневые позиции переносятся постоянно вперед-вперед. Цель была перекресток, ну просто перекресток дорог. На этом перекрестке дорог ждали ротацию и накрыли передвижение противника на этом перекрестке", - сказал Сутягин.
Артиллеристы отработали по заранее разведанной цели – перекрестку полевых дорог в Днепропетровской области
, по которому проходит подвоз продовольствия и боеприпасов, а также живой силы ВСУ на боевые позиции, отметили в Минобороны РФ
.
В министерстве обороны России подчеркнули, что расчет боевой машины оперативно получил информацию о движении колонн противника в зоне поражения и произвел артобстрел района, назначенного к поражению, полным залпом 122-миллиметровых реактивных снарядов, уничтожив все выявленные вражеские цели.