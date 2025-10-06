Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/spetsoperatsiya-2046560662.html
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 06.10.2025
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области
Артиллеристы танкового соединения группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на позициях в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T05:05:00+03:00
2025-10-06T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679725_0:201:2918:1842_1920x0_80_0_0_d4e9a7cb0029e4a1a22744cf8b36272b.jpg
https://ria.ru/20251006/spetsoperatsiya-2046560541.html
https://ria.ru/20251006/spetsoperatsiya-2046560417.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679725_116:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_93c2608c18b7e9198b3e53138a93099c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны: артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Артиллеристы танкового соединения группировки войск "Центр" сорвали ротацию подразделений ВСУ на позициях в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожили позиции ВСУ, сорвав ротацию формирований неонацистов на линии боевого соприкосновения в Днепропетровской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Расчеты ударных БПЛА "Центра" уничтожили боевиков и укрепления ВСУ
05:04
Александр Сутягин, командир боевой машины, рассказал подробности работы артиллеристов. Он объяснил, какие цели являются основными для поражения. Сутягин уточнил, как в этот раз была сорвана ротация ВСУ.
"Мы выполняем боевые задачи в основном по подавлению опорных пунктов противника. В основном мы работаем по целям, которые находятся в тылу, в более-менее ближнем тылу противника. То есть это могут быть склады боеприпасов, ротации техники. Чтобы работать дальше, нужно подъезжать как можно ближе к линии боевого соприкосновения. Поэтому огневые позиции переносятся постоянно вперед-вперед. Цель была перекресток, ну просто перекресток дорог. На этом перекрестке дорог ждали ротацию и накрыли передвижение противника на этом перекрестке", - сказал Сутягин.
Артиллеристы отработали по заранее разведанной цели – перекрестку полевых дорог в Днепропетровской области, по которому проходит подвоз продовольствия и боеприпасов, а также живой силы ВСУ на боевые позиции, отметили в Минобороны РФ.
В министерстве обороны России подчеркнули, что расчет боевой машины оперативно получил информацию о движении колонн противника в зоне поражения и произвел артобстрел района, назначенного к поражению, полным залпом 122-миллиметровых реактивных снарядов, уничтожив все выявленные вражеские цели.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Операторы FPV-дронов "Днепра" уничтожили замаскированный танк ВСУ
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала