Артиллеристы "Центра" сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области

"Мы выполняем боевые задачи в основном по подавлению опорных пунктов противника. В основном мы работаем по целям, которые находятся в тылу, в более-менее ближнем тылу противника. То есть это могут быть склады боеприпасов, ротации техники. Чтобы работать дальше, нужно подъезжать как можно ближе к линии боевого соприкосновения. Поэтому огневые позиции переносятся постоянно вперед-вперед. Цель была перекресток, ну просто перекресток дорог. На этом перекрестке дорог ждали ротацию и накрыли передвижение противника на этом перекрестке", - сказал Сутягин.