Турецкие СМИ назвали отказ от российских энергоресурсов невозможным

АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Турция в краткосрочной перспективе не может отказаться от российских энергетических поставок; изменение системы поставок способно ухудшить отношения Анкары и Москвы и дорого обойдется турецкой стороне, такое мнение выразил колумнист турецкого экономического издания Ekonomim Илькер Туран.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Турция прекратит закупки российской нефти. Переговоры Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялись 25 сентября в Вашингтоне. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность прекращения импорта российских энергоресурсов по требованию США, подчеркнул, что Россия уважает позицию Турции и не сомневается в том, что Анкара уважает себя и интересы своего народа. Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар также заявлял, что страна не намерена отказываться от российского газа.
Россия сможет увеличить добычу нефти в ноябре
Вчера, 14:36
"Турция имеет долгосрочные соглашения с Россией о закупке природного газа. Дополнительные потребности могут быть удовлетворены Азербайджаном. Однако президент США стремится к проведению политики, направленной на экономическое ущемление России. При этом Турция в значительной степени зависит от топлива, импортируемого из России. Хотя чрезмерная зависимость от России в энергетической сфере нежелательна для самой Турции, в краткосрочной перспективе она не может полностью отказаться от российского импорта", - отметил колумнист.
По его словам, Анкаре и Москве необходимо поддерживать стабильные отношения.
"Попытка внезапного изменения системы поставок топлива не только ухудшит отношения с Россией, но и окажется крайне дорогостоящей", - подчеркнул Туран.
Согласно данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), доля российской нефти в импорте страны в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%. В этих условиях Анкаре необходимо расширять "корзину альтернативных поставок", отмечает Ekonomim.
Как сообщал РИА Новости турецкий дипломатический источник, после призыва президента США отказаться от российской нефти политика Анкары осталась неизменной.
Китай дискредитирует американские санкции против России
28 сентября, 08:00