Турецкие СМИ назвали отказ от российских энергоресурсов невозможным

АНКАРА, 6 окт - РИА Новости. Турция в краткосрочной перспективе не может отказаться от российских энергетических поставок; изменение системы поставок способно ухудшить отношения Анкары и Москвы и дорого обойдется турецкой стороне, такое мнение выразил колумнист турецкого экономического издания Турция в краткосрочной перспективе не может отказаться от российских энергетических поставок; изменение системы поставок способно ухудшить отношения Анкары и Москвы и дорого обойдется турецкой стороне, такое мнение выразил колумнист турецкого экономического издания Ekonomim Илькер Туран.

"Турция имеет долгосрочные соглашения с Россией о закупке природного газа. Дополнительные потребности могут быть удовлетворены Азербайджаном . Однако президент США стремится к проведению политики, направленной на экономическое ущемление России. При этом Турция в значительной степени зависит от топлива, импортируемого из России. Хотя чрезмерная зависимость от России в энергетической сфере нежелательна для самой Турции, в краткосрочной перспективе она не может полностью отказаться от российского импорта", - отметил колумнист.

По его словам, Анкаре и Москве необходимо поддерживать стабильные отношения.

"Попытка внезапного изменения системы поставок топлива не только ухудшит отношения с Россией, но и окажется крайне дорогостоящей", - подчеркнул Туран.

Согласно данным Управления по регулированию энергорынков Турции (EPDK), доля российской нефти в импорте страны в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%. В этих условиях Анкаре необходимо расширять "корзину альтернативных поставок", отмечает Ekonomim.