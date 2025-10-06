Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал о дополнительном финансировании борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 06.10.2025
13:44 06.10.2025
Силуанов рассказал о дополнительном финансировании борьбы с беспилотниками
Силуанов рассказал о дополнительном финансировании борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 06.10.2025
Силуанов рассказал о дополнительном финансировании борьбы с беспилотниками
Дополнительные средства в России будут направлены на борьбу с беспилотниками и повышение безопасности приграничных и новых регионов, заявил министр финансов РФ... РИА Новости, 06.10.2025
Силуанов рассказал о дополнительном финансировании борьбы с беспилотниками

Силуанов: дополнительные средства направят на борьбу с БПЛА

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Дополнительные средства в России будут направлены на борьбу с беспилотниками и повышение безопасности приграничных и новых регионов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Дополнительные средства направим на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры, повышение безопасности приграничных и новых регионов", - сказал он, выступая в Совете Федерации, где рассматривался проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
Дрон - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Сотрудники транспортной безопасности смогут применять средства против БПЛА
2 ноября 2024, 23:50
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
