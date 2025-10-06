Замглавврача питерской больницы подозревают в афере с медоборудованием

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ОКТ – РИА НОВОСТИ. Полиция Санкт-Петербурга установила причастных к хищению бюджетных денег на переоснащение одной из городских больниц в период пандемии COVID-19, ими оказались глава коммерческой фирмы и заместитель главврача, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, полицейское следствие расследует уголовное дело, возбужденное в июне 2024 года по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ ). В рамках расследования установлены подозреваемые в хищении бюджетных средств, которые были выделены на техническое перевооружение кислородно-газификационной станции и модернизацию внутрибольничной системы медгазоснабжения в период пандемии.

"По результатам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых допрошены руководитель коммерческой организации и заместитель главного врача больницы. Коммерсант задержан", – говорится в сообщении.

Как уточняется, глава коммерческой структуры контролировал проведение конкурсных процедур на право заключения госконтрактов на поставку медоборудования, при этом он "напрямую взаимодействовал" с замглавврача.

Ущерб от незаконной деятельности фигурантов составил около 40,7 миллиона рублей. При этом фактическая стоимость закупаемого оборудования была завышена в семь раз, добавили в ГУМВД.

Полиция не приводит название медучреждения, для которого медоборудование закупалось по завышенной стоимости, но по данным источника РИА Новости в оперативных службах, речь идет о Николаевской больнице.