Замглавврача питерской больницы подозревают в афере с медоборудованием - РИА Новости, 06.10.2025
21:03 06.10.2025
Замглавврача питерской больницы подозревают в афере с медоборудованием
Замглавврача питерской больницы подозревают в афере с медоборудованием
Полиция Санкт-Петербурга установила причастных к хищению бюджетных денег на переоснащение одной из городских больниц в период пандемии COVID-19
2025-10-06T21:03:00+03:00
2025-10-06T21:03:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
россия
санкт-петербург
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Замглавврача питерской больницы подозревают в афере с медоборудованием

Замглавврача питерской больницы подозревают в афере на 40,7 млн руб

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ОКТ – РИА НОВОСТИ. Полиция Санкт-Петербурга установила причастных к хищению бюджетных денег на переоснащение одной из городских больниц в период пандемии COVID-19, ими оказались глава коммерческой фирмы и заместитель главврача, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, полицейское следствие расследует уголовное дело, возбужденное в июне 2024 года по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В рамках расследования установлены подозреваемые в хищении бюджетных средств, которые были выделены на техническое перевооружение кислородно-газификационной станции и модернизацию внутрибольничной системы медгазоснабжения в период пандемии.
"По результатам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых допрошены руководитель коммерческой организации и заместитель главного врача больницы. Коммерсант задержан", – говорится в сообщении.
Как уточняется, глава коммерческой структуры контролировал проведение конкурсных процедур на право заключения госконтрактов на поставку медоборудования, при этом он "напрямую взаимодействовал" с замглавврача.
Ущерб от незаконной деятельности фигурантов составил около 40,7 миллиона рублей. При этом фактическая стоимость закупаемого оборудования была завышена в семь раз, добавили в ГУМВД.
Полиция не приводит название медучреждения, для которого медоборудование закупалось по завышенной стоимости, но по данным источника РИА Новости в оперативных службах, речь идет о Николаевской больнице.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
