На развитие образования в 2026 году выделят 669,1 миллиарда рублей
18:47 06.10.2025
На развитие образования в 2026 году выделят 669,1 миллиарда рублей
На развитие образования в 2026 году выделят 669,1 миллиарда рублей - РИА Новости, 06.10.2025
На развитие образования в 2026 году выделят 669,1 миллиарда рублей
На реализацию государственной программы развития образования в 2026 году планируется выделить 669,1 миллиарда рублей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей... РИА Новости, 06.10.2025
2025
россия, сергей кравцов, образование, общество
Россия, Сергей Кравцов, Образование, Общество
На развитие образования в 2026 году выделят 669,1 миллиарда рублей

Кравцов: на развитие образования в 2026 году выделят 669,1 млрд рублей

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. На реализацию государственной программы развития образования в 2026 году планируется выделить 669,1 миллиарда рублей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"В проекте федерального закона на реализацию государственной программы развития образования на 2026 год предусмотрено 669 миллиардов рублей 100 миллионов рублей, идет увеличение", - сказал министр на заседании комитета Государственной Думы по просвещению.
Кравцов добавил, что в 2027 году планируется выделить 719,5 миллиарда рублей, а в 2028 году - 806,9 миллиарда рублей.
"Я хочу сказать, что, несмотря на все определенные сложности, мы сбалансировали бюджет и даже у нас есть рост", - заключил министр.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Путин заявил о важности высокого качества образования
5 октября, 00:10
 
Россия Сергей Кравцов Образование Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
