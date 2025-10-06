Рейтинг@Mail.ru
Иностранец попытался вывезти из России золото на девять миллионов рублей - РИА Новости, 06.10.2025
08:04 06.10.2025
Иностранец попытался вывезти из России золото на девять миллионов рублей
Иностранец попытался вывезти из России золото на девять миллионов рублей - РИА Новости, 06.10.2025
Иностранец попытался вывезти из России золото на девять миллионов рублей
Иностранец пытался вывезти из России через Благовещенск в пауэрбанке золото на более чем 9 миллионов рублей, в итоге ему назначен штраф в 240 тысяч рублей,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T08:04:00+03:00
2025-10-06T08:04:00+03:00
происшествия
россия
благовещенск
казахстан
благовещенский городской суд
россия
благовещенск
казахстан
РИА Новости
происшествия, россия, благовещенск, казахстан, благовещенский городской суд
Происшествия, Россия, Благовещенск, Казахстан, Благовещенский городской суд
Иностранец попытался вывезти из России золото на девять миллионов рублей

Иностранец попытался вывезти из России в пауэрбанке золото на 9 миллионов рублей

© РИА Новости / Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкЗолотой слиток
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Перейти в медиабанк
Золотой слиток. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 окт - РИА Новости. Иностранец пытался вывезти из России через Благовещенск в пауэрбанке золото на более чем 9 миллионов рублей, в итоге ему назначен штраф в 240 тысяч рублей, потому что иностранец сделал пожертвования двум детдомам в Приамурье, сообщил Благовещенский городской суд Амурской области.
По данным следствия, в апреле иностранец, находясь в Казахстане, договорился о покупке драгметаллов. Он перевел неизвестному посреднику по имени Рашид 90 тысяч долларов (7,3 миллиона рублей), после чего прибыл в Благовещенск. Он забрал из тайника возле кафе на улице Пионерской пластиковый пауэрбанк, внутри которого находился слиток. Как показала экспертиза, общая его масса составила 1061,9 грамма, из которых 1058,18 грамма - химически чистое золото и 1,49 грамма - серебро. Общая стоимость драгметаллов по курсу ЦБ РФ на день изъятия составила более 9,3 миллиона рублей.
Французский велосипедист Софиан Сехили - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Жалобу на арест французского велосипедиста в Приморье рассмотрят в четверг
07:34
"Чува А.Ш. попытался вывезти слиток в Казахстан рейсом "Благовещенск – Красноярск - Алматы". Однако при прохождении предполетного досмотра в аэропорту Игнатьево у него был обнаружен и изъят слиток, замаскированный под пауэрбанк", - говорится в сообщении.
На ранее несудимого иностранца завели два дела - о незаконном обороте драгметаллов (часть 4 статьи 191 УК РФ) и покушении на контрабанду стратегически важных товаров (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 226.1 УК РФ).
Отмечается, что защита попросила суд прекратить уголовное дело и назначить обвиняемому судебный штраф. Несмотря на возражения прокурора, суд удовлетворил просьбу защиты.
"Суд принял во внимание, что Чува впервые совершил преступления средней тяжести, характеризуется положительно, активно способствовал заглаживанию вреда, причиненного общественной безопасности, а именно внес 334,2 тысячи рублей пожертвования в пользу двух соцучреждений для детей в Амурской области", - добавляется в сообщении.
По данным суда, в отношении иностранца уголовное дело прекращено. Ему назначено наказание в виде штрафа - 240 тысяч рублей.
Уточняется, что изъятый слиток золота и серебра конфискован в доход государства.
Стоп-кадр из передачи Привет Андрей! - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Актер из "Папиных дочек" подал иск на алименты к экс-супруге
07:53
 
ПроисшествияРоссияБлаговещенскКазахстанБлаговещенский городской суд
 
 
