14:45 06.10.2025
Минсельхоз выступил против скрещивания пшеницы с кактусом
Минсельхоз выступил против скрещивания пшеницы с кактусом
краснодарский край
ростовская область
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
краснодарский край, ростовская область, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Наука, Краснодарский край, Ростовская область, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - РИА Новости. Глава Минсельхоза Оксана Лут отметила необходимость двигаться в генных технологиях в сельском хозяйстве быстрее, при этом министерство против скрещивания пшеницы с кактусом.
"Мы против генной модификации в сельском хозяйстве, потому что скрещивать, ну условно, пшеницу с кактусом, для того, чтобы пшеница была более засухоустойчивой, ну, конечно, мы точно категорически против. Но то, что нам нужно двигаться с точки зрения генных инструментов быстрее, для того, чтобы опережать изменения, особенно климатические, вот для нас сейчас это главный вызов", - сказала Лут на главной стратегической сессии форума "Биопром 2025".
Она добавила, что урожай в Краснодарском крае и Ростовской области "выжжен" из-за засухи в этом году. "Но вот климат меняется, нужно быстрее думать, что делать с технологиями по выращиванию", - подчеркнула министр.
При этом Лут заявила, что против радикальных решений по применению технологий в сельском хозяйстве. "Вы говорите о том, что мы вырастили в пробирке. Мы категорически против "еды без поля", - подытожила она.
НаукаКраснодарский крайРостовская областьОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
