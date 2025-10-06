Минсельхоз выступил против скрещивания пшеницы с кактусом

ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - РИА Новости. Глава Минсельхоза Оксана Лут отметила необходимость двигаться в генных технологиях в сельском хозяйстве быстрее, при этом министерство против скрещивания пшеницы с кактусом.
«
"Мы против генной модификации в сельском хозяйстве, потому что скрещивать, ну условно, пшеницу с кактусом, для того, чтобы пшеница была более засухоустойчивой, ну, конечно, мы точно категорически против. Но то, что нам нужно двигаться с точки зрения генных инструментов быстрее, для того, чтобы опережать изменения, особенно климатические, вот для нас сейчас это главный вызов", - сказала Лут на главной стратегической сессии форума "Биопром 2025".
Она добавила, что урожай в Краснодарском крае и Ростовской области "выжжен" из-за засухи в этом году. "Но вот климат меняется, нужно быстрее думать, что делать с технологиями по выращиванию", - подчеркнула министр.
При этом Лут заявила, что против радикальных решений по применению технологий в сельском хозяйстве. "Вы говорите о том, что мы вырастили в пробирке. Мы категорически против "еды без поля", - подытожила она.
Сибирские ученые создали ячмень с ценными мутациями
3 июля, 09:00