Минсельхоз выступил против скрещивания пшеницы с кактусом

ГЕЛЕНДЖИК, 6 окт - РИА Новости. Глава Минсельхоза Оксана Лут отметила необходимость двигаться в генных технологиях в сельском хозяйстве быстрее, при этом министерство против скрещивания пшеницы с кактусом.

При этом Лут заявила, что против радикальных решений по применению технологий в сельском хозяйстве. "Вы говорите о том, что мы вырастили в пробирке. Мы категорически против "еды без поля", - подытожила она.