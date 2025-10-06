Рейтинг@Mail.ru
СК проверит данные о смерти мужчины, которому отказали в госпитализации
14:22 06.10.2025
СК проверит данные о смерти мужчины, которому отказали в госпитализации
СК проверит данные о смерти мужчины, которому отказали в госпитализации
волгоградская область, волжский, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Волгоградская область, Волжский, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК проверит данные о смерти мужчины, которому дважды отказали в госпитализации

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 6 окт – РИА Новости. Комитет здравоохранения Волгоградской области проведет проверку после смерти жителя Волжского, которого медики скорой помощи дважды отказывались госпитализировать, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее издание v1.ru сообщало, что жителю Волжского стало плохо после тренировки, его жена дважды вызвала скорую помощь, но медики оба раза отказались его госпитализировать. По данным СМИ, медики сделали ЭКГ, результаты которого женщина "загрузила" в ChatGPT, и сервис дал рекомендацию о немедленной госпитализации. Как сообщало издание, женщина сама повезла мужа сначала в одну больницу, где его не приняли, потому в другую, третью. В результате, отмечает издание, мужчина скончался в кардиоцентре Волгограда еще до операции.
"Комитет здравоохранения взял на контроль данную ситуацию. Будет проведена проверка", - сообщили в облздраве.
Ранее СК РФ сообщал, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Как заявили РИА Новости в СУСК РФ по Волгоградской области, дело возбуждено, проводятся следственные мероприятия.
Мужчина-инвалид самостоятельно заползает по ступенькам в приемное отделение больницы в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В работе саратовских медиков нашли нарушения после видео с инвалидом
Волгоградская областьВолжскийРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
