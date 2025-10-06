Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала приоритет бюджета до 2028 года - РИА Новости, 06.10.2025
12:19 06.10.2025
Матвиенко назвала приоритет бюджета до 2028 года
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Приоритетами бюджета на 2026-2028 годы являются поддержка ВС РФ, обеспечение безопасности общества и выполнение всех соцобязательств, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Основные приоритеты бюджета очевидны. О них чётко сказал президент России Владимир Владимирович Путин. Это, прежде всего, поддержка наших Вооружённых Сил, обеспечение безопасности общества и государства, также безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, перед семьями с детьми, перед участниками специальной военной операции", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Матвиенко заявила, что бюджет России должен быть мускулистым
Россия Валентина Матвиенко Совет Федерации РФ
 
 
