Жалобу на арест французского велосипедиста в Приморье рассмотрят в четверг - РИА Новости, 06.10.2025
07:34 06.10.2025
Жалобу на арест французского велосипедиста в Приморье рассмотрят в четверг
Приморский краевой суд в четверг, 9 октября, рассмотрит апелляционную жалобу на арест французского велосипедиста Софиана Сехили, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T07:34:00+03:00
2025-10-06T07:34:00+03:00
происшествия, россия, евразия, лиссабон (город), софиан сехили, приморский краевой суд
Происшествия, Россия, Евразия, Лиссабон (город), Софиан Сехили, Приморский краевой суд
Жалобу на арест французского велосипедиста в Приморье рассмотрят в четверг

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Приморский краевой суд в четверг, 9 октября, рассмотрит апелляционную жалобу на арест французского велосипедиста Софиана Сехили, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России. Как сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы края, Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября. Это решение было обжаловано защитой.
В понедельник ранее Оленева сообщила РИА Новости, что апелляционная жалоба на арест Сехили поступила в Приморский краевой суд. "Судебное заседание назначено на 9 октября в 11.20 (04.20 мск)", - сказала Оленева.
По информации из соцсетей Сехили, свою попытку побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде он начал 1 июля от мыса Рока близ Лиссабона, намереваясь за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров по территории 17 стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай, и финишировать во Владивостоке.
Уссурийский районный суд 30 сентября продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Защита обжаловала это решение, заявила РИА Новости адвокат французского путешественника Алла Кушнир.
В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции.
ПроисшествияРоссияЕвразияЛиссабон (город)Софиан СехилиПриморский краевой суд
 
 
