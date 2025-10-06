Жалобу на арест французского велосипедиста в Приморье рассмотрят в четверг

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт - РИА Новости. Приморский краевой суд в четверг, 9 октября, рассмотрит апелляционную жалобу на арест французского велосипедиста Софиана Сехили, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева

Уссурийский районный суд 30 сентября продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Защита обжаловала это решение, заявила РИА Новости адвокат французского путешественника Алла Кушнир.