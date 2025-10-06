https://ria.ru/20251006/posolstvo-2046596976.html
Посольство рассказало о россиянах, застрявших на Мадагаскаре из-за протеста
Граждане России, которые застряли на Мадагаскаре из-за протестов, вылетели из страны другим рейсом, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на Мадагаскаре.
россия
мадагаскар
Посольство: застрявшие на Мадагаскаре россияне вылетели из страны
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Граждане России, которые застряли на Мадагаскаре из-за протестов, вылетели из страны другим рейсом, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на Мадагаскаре.
На прошлой неделе ряд СМИ сообщили, что российские туристы не могут вылететь с острова из-за протестов в стране.
"Застрявшие граждане, которые обращались в посольство, уже вылетели из страны другим рейсом", - сказали агентству в дипмиссии.
Там добавили, что полеты приостановили полеты только компании Emirates
и Air France
, а также около 15% внутренних рейсов было отменено.
"Остальные компании работают в штатном режиме, как и местные аэропорты", - уточнили в посольстве.
В прошлый понедельник тысячи молодых людей вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре
и требовали отставки правительства, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. После этого президент страны объявил о роспуске правительства. По данным ООН
, на протестах на Мадагаскаре погибли по меньшей мере 22 человека.