Посольство рассказало о россиянах, застрявших на Мадагаскаре из-за протеста

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Граждане России, которые застряли на Мадагаскаре из-за протестов, вылетели из страны другим рейсом, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на Мадагаскаре.

На прошлой неделе ряд СМИ сообщили, что российские туристы не могут вылететь с острова из-за протестов в стране.

"Застрявшие граждане, которые обращались в посольство, уже вылетели из страны другим рейсом", - сказали агентству в дипмиссии.

Там добавили, что полеты приостановили полеты только компании Emirates Air France , а также около 15% внутренних рейсов было отменено.

"Остальные компании работают в штатном режиме, как и местные аэропорты", - уточнили в посольстве.