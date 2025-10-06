Рейтинг@Mail.ru
Польша проигнорировала предложение России о консультациях, заявил МИД - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 06.10.2025 (обновлено: 12:49 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/polsha-2046609586.html
Польша проигнорировала предложение России о консультациях, заявил МИД
Польша проигнорировала предложение России о консультациях, заявил МИД - РИА Новости, 06.10.2025
Польша проигнорировала предложение России о консультациях, заявил МИД
Россия предложила Польше консультации по линии военных и МИД после инцидента с дронами, но Варшава проигнорировала это, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:38:00+03:00
2025-10-06T12:49:00+03:00
в мире
польша
александр грушко
нато
еврокомиссия
россия
варшава
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
https://ria.ru/20251005/polsha-2046531695.html
https://ria.ru/20251006/germaniya-2046565024.html
польша
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, александр грушко, нато, еврокомиссия, россия, варшава, урсула фон дер ляйен, дональд туск
В мире, Польша, Александр Грушко, НАТО, Еврокомиссия, Россия, Варшава, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Туск
Польша проигнорировала предложение России о консультациях, заявил МИД

Грушко: Польша проигнорировала предложение РФ о консультациях по линии МИД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия предложила Польше консультации по линии военных и МИД после инцидента с дронами, но Варшава проигнорировала это, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Польше мы прямо предложили консультации и по линии военных, и по линии МИД. Но они предпочитают бежать в НАТО, чтобы активизировать четвертую статью, чтобы все страны - члены НАТО выступили с заявлением, что они остаются едины в том, что касается необходимости отражения "российской провокации", и что они будут защищать каждый дюйм натовской территории", - сказал он журналистам.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Польша аннулировала визы российским участникам конференции ОБСЕ
5 октября, 20:06
"Они не отказывались, они это проигнорировали, и побежали в Брюссель за статьей четвертой", - указал Грушко.
Хотя с точки зрения разрешения ситуации применение этой статьи ничего не дает, добавил он.
"Если у них есть вопросы в отношении происхождения этих дронов, откуда летели, они должны были бы обратиться к нам. Но поскольку они к нам не обратились, значит, у них нет никакого интереса. А есть большой интерес сделать из этой истории еще одну страшилку про российскую угрозу", - подчеркнул дипломат.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Выступили против": Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
Вчера, 06:56
 
В миреПольшаАлександр ГрушкоНАТОЕврокомиссияРоссияВаршаваУрсула фон дер ЛяйенДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала