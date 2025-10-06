Польша проигнорировала предложение России о консультациях, заявил МИД

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Россия предложила Польше консультации по линии военных и МИД после инцидента с дронами, но Варшава проигнорировала это, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Польше мы прямо предложили консультации и по линии военных, и по линии МИД. Но они предпочитают бежать в НАТО, чтобы активизировать четвертую статью, чтобы все страны - члены НАТО выступили с заявлением, что они остаются едины в том, что касается необходимости отражения "российской провокации", и что они будут защищать каждый дюйм натовской территории", - сказал он журналистам.
Хотя с точки зрения разрешения ситуации применение этой статьи ничего не дает, добавил он.
"Если у них есть вопросы в отношении происхождения этих дронов, откуда летели, они должны были бы обратиться к нам. Но поскольку они к нам не обратились, значит, у них нет никакого интереса. А есть большой интерес сделать из этой истории еще одну страшилку про российскую угрозу", - подчеркнул дипломат.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.