Польша проигнорировала предложение России о консультациях, заявил МИД

"Если у них есть вопросы в отношении происхождения этих дронов, откуда летели, они должны были бы обратиться к нам. Но поскольку они к нам не обратились, значит, у них нет никакого интереса. А есть большой интерес сделать из этой истории еще одну страшилку про российскую угрозу", - подчеркнул дипломат.