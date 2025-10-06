Рейтинг@Mail.ru
Уличным музыкантам запретят выступать на Думской улице в Петербурге
14:55 06.10.2025
Уличным музыкантам запретят выступать на Думской улице в Петербурге
санкт-петербург, ломоносов
Санкт-Петербург, Ломоносов
Уличным музыкантам запретят выступать на Думской улице в Петербурге

В Петербурге уличным музыкантам запретят выступать на Думской улице

Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Власти запретят уличным музыкантам выступать на Думской улице в историческом центре Санкт-Петербурга рядом со старейшей музыкальной школой города, где они мешают учебе, сообщил депутат заксобрания Андрей Рябоконь.
"Уличные музыканты больше не помешают учебному процессу в старейшей музыкальной школе им. Римского-Корсакова... Администрация Центрального района пошла навстречу и подготовила проект распоряжения, согласно которому... исключается точка для выступлений "напротив Думской ул., д. 1-3, литера А", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, также уличные музыканты не смогут выступать на Думской, 4 со стороны улицы Ломоносова, что позволит проводить занятия в музыкальной школе имени Римского-Корсакова без постороннего шума.
Согласно материалам в Telegram-канале Рябоконя, ранее в сентябре он обратился к городским властям с просьбой перенести в другие места те разрешенные точки выступления уличных музыкантов, которые мешают учебному процессу в музыкальной школе имени Римского-Корсакова, поскольку время от времени нарушается запрет на использование колонок и микрофонов.
Музыкальная школа имени Римского-Корсакова, согласно ее сайту, основана в 1918 году как "духовная преемница" бесплатной музыкальной школы города, также находившейся в здании Городской Думы. Это единственное государственное музыкальное учебное заведение Петербурга, где прием учеников осуществляется без возрастных ограничений. Приём в школу по всем специальностям осуществляется на конкурсной основе по итогам вступительных прослушиваний. -0-
