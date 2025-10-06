Уличным музыкантам запретят выступать на Думской улице в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Власти запретят уличным музыкантам выступать на Думской улице в историческом центре Санкт-Петербурга рядом со старейшей музыкальной школой города, где они мешают учебе, сообщил депутат заксобрания Андрей Рябоконь.

"Уличные музыканты больше не помешают учебному процессу в старейшей музыкальной школе им. Римского-Корсакова... Администрация Центрального района пошла навстречу и подготовила проект распоряжения, согласно которому... исключается точка для выступлений "напротив Думской ул., д. 1-3, литера А", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, также уличные музыканты не смогут выступать на Думской, 4 со стороны улицы Ломоносова , что позволит проводить занятия в музыкальной школе имени Римского-Корсакова без постороннего шума.

Согласно материалам в Telegram-канале Рябоконя, ранее в сентябре он обратился к городским властям с просьбой перенести в другие места те разрешенные точки выступления уличных музыкантов, которые мешают учебному процессу в музыкальной школе имени Римского-Корсакова, поскольку время от времени нарушается запрет на использование колонок и микрофонов.