В Петербурге подросток ранил сверстника из сигнального устройства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Подросток в торговом центре в Выборгском районе Санкт-Петербурга выстрелил сверстнику в лицо из пускового сигнального устройства, пострадавший направлен в больницу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, в воскресенье в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о конфликте между подростками на фудкорте на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса на проспекте Просвещения, 19.

"Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что в ходе ссоры 15-летний подросток взял у своего 14-летнего знакомого пусковое устройство "Сигнал охотника". После этого он зарядил его и произвёл выстрел, в результате которого был травмирован 15-летний ученик 9 класса", – говорится в сообщении.

Подросток получил ранение лица и был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, уточняют в ГУМВД.