Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге подросток ранил сверстника из сигнального устройства - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 06.10.2025 (обновлено: 11:53 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/peterburg-2046597604.html
В Петербурге подросток ранил сверстника из сигнального устройства
В Петербурге подросток ранил сверстника из сигнального устройства - РИА Новости, 06.10.2025
В Петербурге подросток ранил сверстника из сигнального устройства
Подросток в торговом центре в Выборгском районе Санкт-Петербурга выстрелил сверстнику в лицо из пускового сигнального устройства, пострадавший направлен в... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T11:47:00+03:00
2025-10-06T11:53:00+03:00
происшествия
выборгский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_8fd859d6bf3326e241cac949561011d9.jpg
https://ria.ru/20251005/dtp-2046546992.html
выборгский район
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_9a6f306c076121d6e456948bcd94b06e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, выборгский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Выборгский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге подросток ранил сверстника из сигнального устройства

В Петербурге подросток выстрелил сверстнику в лицо из сигнального устройства

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Подросток в торговом центре в Выборгском районе Санкт-Петербурга выстрелил сверстнику в лицо из пускового сигнального устройства, пострадавший направлен в больницу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение о конфликте между подростками на фудкорте на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса на проспекте Просвещения, 19.
"Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что в ходе ссоры 15-летний подросток взял у своего 14-летнего знакомого пусковое устройство "Сигнал охотника". После этого он зарядил его и произвёл выстрел, в результате которого был травмирован 15-летний ученик 9 класса", – говорится в сообщении.
Подросток получил ранение лица и был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, уточняют в ГУМВД.
Обоих обидчиков доставили в отдел полиции, опросили в присутствии родителей и передали им. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в региональном главке МВД.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Белгородский подросток за рулем машины отца устроил смертельное ДТП
5 октября, 23:32
 
ПроисшествияВыборгский районСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала