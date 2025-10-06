https://ria.ru/20251006/peterburg-2046597604.html
В Петербурге подросток ранил сверстника из сигнального устройства
В Петербурге подросток ранил сверстника из сигнального устройства
2025-10-06T11:47:00+03:00
2025-10-06T11:47:00+03:00
2025-10-06T11:53:00+03:00
происшествия
выборгский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
выборгский район
санкт-петербург
Происшествия, Выборгский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт – РИА Новости. Подросток в торговом центре в Выборгском районе Санкт-Петербурга выстрелил сверстнику в лицо из пускового сигнального устройства, пострадавший направлен в больницу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье в полицию Выборгского района Петербурга
поступило сообщение о конфликте между подростками на фудкорте на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса на проспекте Просвещения, 19.
"Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что в ходе ссоры 15-летний подросток взял у своего 14-летнего знакомого пусковое устройство "Сигнал охотника". После этого он зарядил его и произвёл выстрел, в результате которого был травмирован 15-летний ученик 9 класса", – говорится в сообщении.
Подросток получил ранение лица и был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, уточняют в ГУМВД.
Обоих обидчиков доставили в отдел полиции, опросили в присутствии родителей и передали им. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в региональном главке МВД.