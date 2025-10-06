Силуанов назвал размер средней страховой пенсии на конец 2026 года

В последующие годы предусмотрена индексация в плановой порядке - с 1 февраля и с 1 апреля, напомнил глава Минфина РФ.

"Также будет увеличен и прожиточный минимум: в 2026 он возрастёт на 1,2 тысячи и составит 18 тысяч 939 рублей", - добавил он.