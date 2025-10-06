https://ria.ru/20251006/pensija-2046636061.html
Силуанов назвал размер средней страховой пенсии на конец 2026 года
Средняя страховая пенсия на конец 2026 года составит 27,1 тысячи рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 06.10.2025
экономика
россия
антон силуанов
совет федерации рф
россия
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Средняя страховая пенсия на конец 2026 года составит 27,1 тысячи рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам будут повышены с 1 января 2026 года. С 1 января на 7,6%. Это повышение объединит две индексации, обращаю внимание, по уровню инфляции и прогнозируемому уровню зарплат в 2026 году", - сказал он, выступая в Совете Федерации
в рамках рассмотрения проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
"Средний размер пенсии на конец следующего года составит 27 тысяч 117 рублей", - сказал Силуанов
В последующие годы предусмотрена индексация в плановой порядке - с 1 февраля и с 1 апреля, напомнил глава Минфина РФ.
"Также будет увеличен и прожиточный минимум: в 2026 он возрастёт на 1,2 тысячи и составит 18 тысяч 939 рублей", - добавил он.