В ЦИК рассказали о реакции БДИПЧ ОБСЕ на приглашение Памфиловой к диалогу
11:10 06.10.2025
В ЦИК рассказали о реакции БДИПЧ ОБСЕ на приглашение Памфиловой к диалогу
В ЦИК рассказали о реакции БДИПЧ ОБСЕ на приглашение Памфиловой к диалогу
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова направляла письмо директору БДИПЧ ОБСЕ с приглашением к диалогу, в БДИПЧ на письмо не... РИА Новости, 06.10.2025
россия, элла памфилова, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе, совет федерации рф
Россия, Элла Памфилова, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Совет Федерации РФ
В ЦИК рассказали о реакции БДИПЧ ОБСЕ на приглашение Памфиловой к диалогу

Памфилова направила письмо директору БДИПЧ ОБСЕ с приглашением к диалогу

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова направляла письмо директору БДИПЧ ОБСЕ с приглашением к диалогу, в БДИПЧ на письмо не отреагировали, заявил член ЦИК РФ Павел Андреев.
"Мы говорим, напоминаем, приглашаем (БДИПЧ ОБСЕ - ред.) к диалогу, в том числе и с учетом назначения нового руководителя БДИПЧ. Элла Александровна Памфилова ей направляла письмо поздравительное с назначением и с приглашением к диалогу, воз и ныне там, реакции особо нет", - сказал Андреев на круглом столе "О целесообразности дальнейшего участия Российской Федерации в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ" в Совете Федерации.
Кроме того, по словам члена ЦИК, деятельность БДИПЧ ОБСЕ избыточно автономна и не обеспечивает в равной степени интересы всех государств-участников.
МИД назвал отношение России к БДИПЧ ОБСЕ отстраненным
Россия, Элла Памфилова, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, Совет Федерации РФ
 
 
