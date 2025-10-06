https://ria.ru/20251006/nds-2046630198.html
Минфин оценил влияние пересмотра НДС на инфляцию
Минфин оценил влияние пересмотра НДС на инфляцию - РИА Новости, 06.10.2025
Минфин оценил влияние пересмотра НДС на инфляцию
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минфин России оценивает влияние повышения НДС на инфляцию порядка 1%, что учтено в прогнозах индексаций и зарплат, и социальных выплат, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Минфин России предложил с 2026 года повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
"НДС может повлиять на финансовый результат компаний, влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексаций и зарплат, и социальных выплат населению", - сказал он, выступая в Совете Федерации
, где рассматривается проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
"Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджетов в следующем году, мы рассчитываем в размере 2,3 триллиона рублей", - отметил Силуанов
.