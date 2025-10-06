Минфин оценил влияние пересмотра НДС на инфляцию

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минфин России оценивает влияние повышения НДС на инфляцию порядка 1%, что учтено в прогнозах индексаций и зарплат, и социальных выплат, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Минфин России предложил с 2026 года повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.