Минфин оценил влияние пересмотра НДС на инфляцию - РИА Новости, 06.10.2025
13:42 06.10.2025
Минфин оценил влияние пересмотра НДС на инфляцию
Минфин России оценивает влияние повышения НДС на инфляцию порядка 1%, что учтено в прогнозах индексаций и зарплат, и социальных выплат, заявил министр финансов...
экономика
россия
антон силуанов
совет федерации рф
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
экономика, россия, антон силуанов, совет федерации рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Совет Федерации РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Минфин России оценивает влияние повышения НДС на инфляцию порядка 1%, что учтено в прогнозах индексаций и зарплат, и социальных выплат, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Минфин России предложил с 2026 года повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров. В их число входят продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
"НДС может повлиять на финансовый результат компаний, влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексаций и зарплат, и социальных выплат населению", - сказал он, выступая в Совете Федерации, где рассматривается проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
"Общий объем налоговых изменений, которые позволят увеличить доходы бюджетов в следующем году, мы рассчитываем в размере 2,3 триллиона рублей", - отметил Силуанов.
2 октября, 21:20
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановСовет Федерации РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
