Глава МИД Эстонии обиделся на Меркель за ее слова о Прибалтике и СВО
18:14 06.10.2025 (обновлено: 18:15 06.10.2025)
Глава МИД Эстонии обиделся на Меркель за ее слова о Прибалтике и СВО
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обиделся на экс-канцлера Германии Ангелу Меркель за ее слова о том, что Польша и Прибалтика спровоцировали начало... РИА Новости, 06.10.2025
в мире, германия, польша, украина, ангела меркель, петр порошенко, франсуа олланд
В мире, Германия, Польша, Украина, Ангела Меркель, Петр Порошенко, Франсуа Олланд
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обиделся на экс-канцлера Германии Ангелу Меркель за ее слова о том, что Польша и Прибалтика спровоцировали начало специальной военной операции на Украине.
Меркель ранее заявила в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали.
"Обвинения бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в адрес стран Балтии и Польши являются наглыми и абсолютно неверными", - заявил Цахкна, его слова приводит издание Postimees.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.
В миреГерманияПольшаУкраинаАнгела МеркельПетр ПорошенкоФрансуа Олланд
 
 
