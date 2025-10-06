Глава МИД Эстонии обиделся на Меркель за ее слова о Прибалтике и СВО

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна обиделся на экс-канцлера Германии Ангелу Меркель за ее слова о том, что Польша и Прибалтика спровоцировали начало специальной военной операции на Украине.