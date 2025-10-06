Стали известны новые детали дела о майнинг-ферме в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Подпольная майнинг-ферма, из-за которой произошла стрельба возле школы в селе Унцукуль в Дагестане, по предварительным данным, похитила электроэнергию на 14 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в энергетическом комплексе республики.

Ранее в МВД Дагестана сообщили, что 2 октября в Унцукуле неподалеку от школы №1 между шестью жителями села произошел конфликт, который перерос в драку и закончился стрельбой из травматического оружия. Ранения получили трое мужчин 26-30 лет, всех госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия и боеприпасов. На следующий день в следственном управлении СК РФ по республике сообщили, что один из нападавших установлен, его доставили в больницу, еще двух подозреваемых разыскивают.

"Второго октября в селе Унцукуль была выявлена незаконно функционирующая майнинг-ферма, из-за которой и случился конфликт с участием жителей села. По предварительным оценкам, объем незаконно израсходованной электроэнергии составил более 1,3 миллиона киловатт-час, а сумма ущерба — порядка 14 миллионов рублей", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что каждое из устройств имело мощность порядка 3,5 киловатт, что в сумме составило примерно 203 киловатта установленной мощности.

Ранее в администрации Унцукульского района сообщили РИА Новости, что мужчина, устроивший стрельбу, является бывшим работником районных электросетей, правоохранители в ходе оперативных мероприятий нашли у него майнинг-аппараты.

Установлено, что 58 аппаратов для добычи криптовалюты были подключены к электросети без заключения договора с энергоснабжающей организацией. Оборудование изъяли до выяснения обстоятельств.