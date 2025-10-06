Рейтинг@Mail.ru
Стали известны новые детали дела о майнинг-ферме в Дагестане - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 06.10.2025 (обновлено: 19:23 06.10.2025)
https://ria.ru/20251006/mayning-2046592273.html
Стали известны новые детали дела о майнинг-ферме в Дагестане
Стали известны новые детали дела о майнинг-ферме в Дагестане - РИА Новости, 06.10.2025
Стали известны новые детали дела о майнинг-ферме в Дагестане
Подпольная майнинг-ферма, из-за которой произошла стрельба возле школы в селе Унцукуль в Дагестане, по предварительным данным, похитила электроэнергию на 14... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T11:03:00+03:00
2025-10-06T19:23:00+03:00
происшествия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
россия
унцукульский район
россети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911658296_0:437:2864:2048_1920x0_80_0_0_4d07306017beb66385dfc51798e66571.jpg
https://ria.ru/20250911/irkutsk-2041132464.html
https://ria.ru/20250922/sud-2043530839.html
республика дагестан
россия
унцукульский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911658296_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_b552fb048d0000243cbcb93aeb09a472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), россия, унцукульский район, россети
Происшествия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Унцукульский район, Россети
Стали известны новые детали дела о майнинг-ферме в Дагестане

Ущерб от ставшей причиной стрельбы в Дагестане майнинг-фермы составил 14 млн руб

© РИА Новости / Евгений Козырев | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка
Предупреждающая табличка - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Евгений Козырев
Перейти в медиабанк
Предупреждающая табличка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 6 окт - РИА Новости. Подпольная майнинг-ферма, из-за которой произошла стрельба возле школы в селе Унцукуль в Дагестане, по предварительным данным, похитила электроэнергию на 14 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в энергетическом комплексе республики.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что 2 октября в Унцукуле неподалеку от школы №1 между шестью жителями села произошел конфликт, который перерос в драку и закончился стрельбой из травматического оружия. Ранения получили трое мужчин 26-30 лет, всех госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия и боеприпасов. На следующий день в следственном управлении СК РФ по республике сообщили, что один из нападавших установлен, его доставили в больницу, еще двух подозреваемых разыскивают.
Незаконная майнинговая ферма, подключенная к бытовым сетям в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Иркутске выявили незаконную майнинговую ферму
11 сентября, 10:42
"Второго октября в селе Унцукуль была выявлена незаконно функционирующая майнинг-ферма, из-за которой и случился конфликт с участием жителей села. По предварительным оценкам, объем незаконно израсходованной электроэнергии составил более 1,3 миллиона киловатт-час, а сумма ущерба — порядка 14 миллионов рублей", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что каждое из устройств имело мощность порядка 3,5 киловатт, что в сумме составило примерно 203 киловатта установленной мощности.
Ранее в администрации Унцукульского района сообщили РИА Новости, что мужчина, устроивший стрельбу, является бывшим работником районных электросетей, правоохранители в ходе оперативных мероприятий нашли у него майнинг-аппараты.
Установлено, что 58 аппаратов для добычи криптовалюты были подключены к электросети без заключения договора с энергоснабжающей организацией. Оборудование изъяли до выяснения обстоятельств.
"Россети" 3 октября сообщали, что "черные" майнеры криптовалют на Северном Кавказе незаконно потребили электроэнергию на 622 миллионов рублей в январе-сентябре 2025 года, зафиксировано 94 случая хищения.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Чувашии осудили мужчину, переводившего криптовалюту украинским боевикам
22 сентября, 14:49
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУнцукульский районРоссети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала