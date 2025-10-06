Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС - РИА Новости, 06.10.2025
16:04 06.10.2025 (обновлено: 17:06 06.10.2025)
Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС
Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС - РИА Новости, 06.10.2025
Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС
Неработающих россиян следует обязать платить взнос за обязательное медицинское страхование, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.10.2025
общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия
Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия
Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Неработающих россиян следует обязать платить взнос за обязательное медицинское страхование, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"У меня есть такая идея. Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве — они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?" — сказала она на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.
По словам Матвиенко, любой здоровый человек может выделить такую сумму — это не колоссальные средства.
Спикер Совфеда отметила, что сейчас бюджет несет огромные расходы на неработающее население, в том числе на пенсионеров, инвалидов, детей. Здесь, добавила она, вопросов нет. Это может говорить о нелегальной занятости или о том, что они просто не хотят трудиться. В этом случае, считает Матвиенко, возникает вопрос, на какие средства они живут.
Парламентарий подчеркнула, что честно работающие люди фактически содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, но не работающих просто так граждан. Это создает существенную нагрузку на региональные бюджеты и было бы справедливо снять с них долю бремени.
Она призвала проработать это предложение и уточнила, что никаких непродуманных решений в ущерб населению приниматься не будет. Государство будет подходить к этому вопросу осторожно, но это давно перезревшая проблема, на которую общество должно дать ответ, заключила Матвиенко.
Согласно проекту бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, в ближайшие три года на оказание бесплатной медицинской помощи планируется выделить 14,5 триллиона рублей.
