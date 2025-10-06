Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медстрахование, по её словам, эта сумма может составить около 45 тысяч рублей в год.

"У меня есть такая идея. Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве - они могут 2 месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?" - сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

Матвиенко отметила, что любой здоровый человек сможет заплатить 45 тысяч рублей в год, по её словам, это "небольшие, не колоссальные" средства.

Председатель СФ также отметила, что в России наблюдаются огромные расходы на неработающее население.

"Пенсионеры, наши дети - это наше святое, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем - вопросов нет. Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают - первое, это теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос, а за счёт каких источников доходов они живут?" - подчеркнула политик.

Парламентарий также отметила, что честно работающие граждане фактически "содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, не работающих просто так граждан".