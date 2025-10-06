Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 06.10.2025
https://ria.ru/20251006/matvienko-2046630938.html
Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС
Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС - РИА Новости, 06.10.2025
Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T13:46:00+03:00
2025-10-06T13:46:00+03:00
общество
москва
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_0:0:2824:1590_1920x0_80_0_0_564ed0624d68cb60a9cd79fb7e73571b.jpg
https://ria.ru/20250919/moskva-2042863907.html
https://ria.ru/20250726/alimenty-2031554620.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_4ccf90eea5347a262df16423d56d458a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Москва, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко предложила обязать неработающих платить за ОМС

Матвиенко предложила обязать неработающих платить по 45 тыс руб в год за ОМС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медстрахование, по её словам, эта сумма может составить около 45 тысяч рублей в год.
"У меня есть такая идея. Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве - они могут 2 месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?" - сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Собянин рассказал, сколько Москва платит за неработающее население
19 сентября, 01:06
Матвиенко отметила, что любой здоровый человек сможет заплатить 45 тысяч рублей в год, по её словам, это "небольшие, не колоссальные" средства.
Председатель СФ также отметила, что в России наблюдаются огромные расходы на неработающее население.
"Пенсионеры, наши дети - это наше святое, инвалиды, люди с ограниченным здоровьем - вопросов нет. Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают - первое, это теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос, а за счёт каких источников доходов они живут?" - подчеркнула политик.
Парламентарий также отметила, что честно работающие граждане фактически "содержат оказание медицинской помощи огромному количеству трудоспособных, не работающих просто так граждан".
"Давайте отработаем. И это, конечно, существенно снизит нагрузку с региональных бюджетов – оплату за неработающее население", - констатировала политик.
Разведенные родители с сыном у адвоката - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Адвокат рассказала, как получить алименты с неработающего родителя
26 июля, 03:31
 
ОбществоМоскваРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала