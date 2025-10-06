https://ria.ru/20251006/matvienko-2046611220.html
Матвиенко призвала постоянно изучать меры поддержки семей
Матвиенко призвала постоянно изучать меры поддержки семей - РИА Новости, 06.10.2025
Матвиенко призвала постоянно изучать меры поддержки семей
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала постоянно изучать все меры поддержки семей с точки зрения эффективности и актуализировать их при... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T12:43:00+03:00
2025-10-06T12:43:00+03:00
2025-10-06T12:43:00+03:00
общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_0:119:3232:1937_1920x0_80_0_0_5fc504d2c2834b2e58931441c319965e.jpg
https://realty.ria.ru/20251006/matvienko-2046602454.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031484825_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_7c8fd567521cd13bf7a406001cc48a6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко призвала постоянно изучать меры поддержки семей
Матвиенко призвала изучать меры поддержки семей с точки зрения эффективности