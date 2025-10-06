Рейтинг@Mail.ru
12:43 06.10.2025
Матвиенко призвала постоянно изучать меры поддержки семей
общество, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала постоянно изучать все меры поддержки семей с точки зрения эффективности и актуализировать их при необходимости.
"Считаем, что все меры поддержки семей нужно на постоянной основе анализировать с точки зрения их эффективности и при необходимости актуализировать", - сказала она на парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов".
Заголовок открываемого материала