Матвиенко заявила, что бюджет предполагает индексацию маткапитала - РИА Новости, 06.10.2025
12:21 06.10.2025
Матвиенко заявила, что бюджет предполагает индексацию маткапитала
Матвиенко заявила, что бюджет предполагает индексацию маткапитала
экономика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
экономика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила, что бюджет предполагает индексацию маткапитала

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Бюджет РФ на 2026-2028 годы предполагает индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей и другие меры поддержки, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Детский бюджет" на ближайшие три года превысит 10 триллионов рублей. Заложены средства на индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей с детьми и многие другие направления", - сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".
Матвиенко призвала контролировать эффективность расходов на демографию
