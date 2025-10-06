https://ria.ru/20251006/matvienko-2046605465.html
Матвиенко заявила, что бюджет предполагает индексацию маткапитала
Бюджет РФ на 2026-2028 годы предполагает индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей и другие меры поддержки, заявила председатель Совета РИА Новости, 06.10.2025
экономика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
2025
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
