ВС России заняли ключевые высоты под Красным Лиманом, сообщил Марочко
Специальная военная операция на Украине
 
04:31 06.10.2025
ВС России заняли ключевые высоты под Красным Лиманом, сообщил Марочко
ВС России заняли ключевые высоты под Красным Лиманом, сообщил Марочко
Российские войска заняли ключевые высоты под Красным Лиманом в районе населенного пункта Ставки в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 06.10.2025
красный лиман, донбасс, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Донбасс, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России заняли ключевые высоты под Красным Лиманом, сообщил Марочко

Марочко: российские войска заняли ключевые высоты под Красным Лиманом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Российские войска заняли ключевые высоты под Красным Лиманом в районе населенного пункта Ставки в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Сейчас активно выбиваются украинские боевики из населенного пункта Ставки, которые находятся на возвышенности. Красный Лиман находится в низине, поэтому с этих высот российская армия может просматривать город как на ладони", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что уже сейчас сухопутные пути снабжения Красного Лимана Находятся под огневым воздействием российской армии.
Эксперт сообщил, что Красный Лиман опоясывает река Северский Донецк и российские войска уже вплотную подошли к водной преграде. На данный момент снабжение группировки ВСУ осуществляется путем переправления необходимого на лодках и через насыпные переправы.
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманДонбассАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
