ВС России заняли ключевые высоты под Красным Лиманом, сообщил Марочко
ВС России заняли ключевые высоты под Красным Лиманом, сообщил Марочко
Российские войска заняли ключевые высоты под Красным Лиманом в районе населенного пункта Ставки в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 06.10.2025
