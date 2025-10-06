Рейтинг@Mail.ru
15:49 06.10.2025
Меркель не допустила бы конфликта на Украине, считает Вучич
Меркель не допустила бы конфликта на Украине, считает Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если бы Ангела Меркель осталась канцлером ФРГ, то вооруженного конфликта России и Украины бы не произошло. РИА Новости, 06.10.2025
Меркель не допустила бы конфликта на Украине, считает Вучич

Вучич: если бы Меркель осталась канцлером ФРГ, конфликта на Украине не было бы

© AP Photo / Michael KappelerБывший канцлер Германии Ангела Меркель
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если бы Ангела Меркель осталась канцлером ФРГ, то вооруженного конфликта России и Украины бы не произошло.
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали.
"Госпожа Меркель, не знаю почему этот момент она выбрала для своих слов, но, если бы она осталась канцлером, я уверен, что конфликта между Россией и Украиной не было бы. Это мое мнение. Потому что она довольно глубоко знала, какова цена войны, какова цена конфликта и неутомимо, в любой момент, настаивала на решении этих проблем. Это открывает и другую сторону, которая показывает многослойность проблем", - заявил Вучич журналистам в ходе поездки в Албанию, трансляцию вело агентство Танюг.

Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.
В мире, Германия, Россия, Украина, Ангела Меркель, Александр Вучич, Петр Порошенко
 
 
