БЕЛГРАД, 6 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если бы Ангела Меркель осталась канцлером ФРГ, то вооруженного конфликта России и Украины бы не произошло.
"Госпожа Меркель, не знаю почему этот момент она выбрала для своих слов, но, если бы она осталась канцлером, я уверен, что конфликта между Россией и Украиной не было бы. Это мое мнение. Потому что она довольно глубоко знала, какова цена войны, какова цена конфликта и неутомимо, в любой момент, настаивала на решении этих проблем. Это открывает и другую сторону, которая показывает многослойность проблем", - заявил Вучич журналистам в ходе поездки в Албанию, трансляцию вело агентство Танюг.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.