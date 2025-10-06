Меркель не допустила бы конфликта на Украине, считает Вучич

«

"Госпожа Меркель, не знаю почему этот момент она выбрала для своих слов, но, если бы она осталась канцлером, я уверен, что конфликта между Россией и Украиной не было бы. Это мое мнение. Потому что она довольно глубоко знала, какова цена войны, какова цена конфликта и неутомимо, в любой момент, настаивала на решении этих проблем. Это открывает и другую сторону, которая показывает многослойность проблем", - заявил Вучич журналистам в ходе поездки в Албанию, трансляцию вело агентство Танюг.