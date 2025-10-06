Рейтинг@Mail.ru
ФТС рассказала о ситуации на приграничных с Казахстаном пунктах пропуска - РИА Новости, 06.10.2025
11:13 06.10.2025
ФТС рассказала о ситуации на приграничных с Казахстаном пунктах пропуска
ФТС рассказала о ситуации на приграничных с Казахстаном пунктах пропуска - РИА Новости, 06.10.2025
ФТС рассказала о ситуации на приграничных с Казахстаном пунктах пропуска
Скопления грузовиков на въезд в Россию образовались с 19 сентября на казахстанской территории, но в самих пунктах пропуска заторов нет, все они работают штатно, РИА Новости, 06.10.2025
россия, казахстан, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Россия, Казахстан, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
ФТС рассказала о ситуации на приграничных с Казахстаном пунктах пропуска

Пункты пропуска на границе с Казахстаном работают в штатном режиме

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Стелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы
Стелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Стелла Россия на пограничном контрольно-пропускном пункте российско-казахстанской границы. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Скопления грузовиков на въезд в Россию образовались с 19 сентября на казахстанской территории, но в самих пунктах пропуска заторов нет, все они работают штатно, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
"С 19 сентября на казахстанской территории образовались скопления грузовиков, которые ожидают въезда в РФ. Однако в самих пунктах пропуска заторов нет, все они работают в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Военнослужащий пограничной службы ФСБ России на российско-казахстанской границе - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Посольство России объяснило заторы на границе с Казахстаном
1 июля, 19:27
1 июля, 19:27
В ФТС напомнили, что таможенные органы не осуществляют проверочные мероприятия в пунктах пропуска на границе с Казахстаном и не оказывают влияния на прохождение транспортных средств через пункты пропуска и далее по территории России.
"Работа по выявлению незаконно перемещенных товаров ведется мобильными группами уже на территории России, вблизи границы. Они осуществляют выборочные проверки транспорта, которые длятся не более 8 минут, если все необходимые документы в порядке", - отмечается в сообщении.
Эти меры направлены на борьбу с "серыми" схемами ввоза. В большинстве случаев это товары народного потребления весьма низкого качества, использование которых может создать прямую угрозу жизни и здоровью потребителей, пояснили в ведомстве.
"За девять месяцев 2025 года мобильными группами выявлено 8 тысяч транспортных средств, перевозивших с нарушением законодательства 123 тысяч тонн товаров. Основные категории: лесоматериалы – 18,9 тысячи тонн; товары изъятия – 1,7 тысячи тонн; немаркированные товары – 1,4 тысячи тонн; санкционные товары – 550 тонн; табачная продукция – 64,5 тонны; контрафакт – 23,7 тонны", - говорится в сообщении.
Предметы, не представляющие вреда здоровью, передаются в Минобороны России на нужды СВО и в гуманитарные организации, добавили в ведомстве.
Флаги Казахстана - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Казахстан опроверг информацию о ввозе беспилотников в Россию
24 сентября, 17:00
24 сентября, 17:00
 
Россия Казахстан Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
