ФТС рассказала о ситуации на приграничных с Казахстаном пунктах пропуска

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Скопления грузовиков на въезд в Россию образовались с 19 сентября на казахстанской территории, но в самих пунктах пропуска заторов нет, все они работают штатно, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

"С 19 сентября на казахстанской территории образовались скопления грузовиков, которые ожидают въезда в РФ . Однако в самих пунктах пропуска заторов нет, все они работают в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

ФТС напомнили, что таможенные органы не осуществляют проверочные мероприятия в пунктах пропуска на границе с Казахстаном и не оказывают влияния на прохождение транспортных средств через пункты пропуска и далее по территории России.

"Работа по выявлению незаконно перемещенных товаров ведется мобильными группами уже на территории России, вблизи границы. Они осуществляют выборочные проверки транспорта, которые длятся не более 8 минут, если все необходимые документы в порядке", - отмечается в сообщении.

Эти меры направлены на борьбу с "серыми" схемами ввоза. В большинстве случаев это товары народного потребления весьма низкого качества, использование которых может создать прямую угрозу жизни и здоровью потребителей, пояснили в ведомстве.

"За девять месяцев 2025 года мобильными группами выявлено 8 тысяч транспортных средств, перевозивших с нарушением законодательства 123 тысяч тонн товаров. Основные категории: лесоматериалы – 18,9 тысячи тонн; товары изъятия – 1,7 тысячи тонн; немаркированные товары – 1,4 тысячи тонн; санкционные товары – 550 тонн; табачная продукция – 64,5 тонны; контрафакт – 23,7 тонны", - говорится в сообщении.