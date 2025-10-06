В Грузии пятерых оппозиционеров обвинили в призывах к госперевороту

ТБИЛИСИ, 6 окт — РИА Новости. Прокуратура Грузии предъявила обвинения пяти оппозиционерам за призыв к госперевороту в день местных выборов, заявили в ведомстве.

"Обвинения предъявлены Паате Бурчуладзе , Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе по фактам организации и руководства групповым насилием, попытки захвата объекта стратегического и особого значения, насильственного изменения конституционного строя Грузии и призывов к свержению государственной власти", — сказал представитель прокуратуры Давид Гумберидзе на брифинге.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

За несколько дней до выборов оппозиционеры публично призвали мобилизовать граждан, агрессивно настроенных по отношению к властям, и привлечь их к насильственным действиям для изменения конституционного строя и свержения правительства. А в день голосования они просили протестующих переместиться с места проведения акции — площади Свободы в Тбилиси — к резиденции президента.

"После того как организаторы преступных действий и участники насильственной группы пришли к административному зданию президента, которое является стратегическим и особо важным объектом, с целью его захвата, они повредили металлический забор. После Муртаз Зоделава, Паата Бурчуладзе, Ираклий Надирадзе, Лаша Беридзе и ряд лиц ворвались во внутренний двор здания, в ходе чего сотрудники правоохранительных органов подверглись словесным и физическим нападкам. Они использовали против правоохранителей камни и другие тяжелые предметы", — добавил Гумберидзе.

Местные выборы в Грузии

Четвертого октября в 64 муниципалитетах и районах республики прошли выборы в органы местного самоуправления. По последним данным, правящая "Грузинская мечта" набрала по стране 81,6% голосов, во всех самоуправляемых городах также победили кандидаты в мэры от партии.

Оппозиция заявляла, что устроит в день голосования "мирную революцию", которая на деле вылилась в массовые беспорядки. Изначально демонстранты собрались на площади Свободы. Некоторые из них переместились к резиденции президента Михаила Кавелашвили , забросали ее камнями и прорвали железные ограждения. Спецназ вытеснил митингующих, применив перцовый газ и водометы. В столкновениях пострадали шесть манифестантов и 21 сотрудник силовых структур.