В Госдуме объяснили сбои в работе интернет-сервисов

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сбои в работе интернет-сервисов связаны с тем, что интернет перестает быть глобальным, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его мнению, суверенизация интернета в границах государств приводит к потере связанности цифровых сегментов,

"Сбои в работе интернет-сервисов. Потому что интернет перестает быть глобальным, мы все свидетели появления такого понятия, как фрагментация, разделение глобальной сети на обособленные цифровые сегменты и суверенизации интернета в границах государств приводит к потере связанности сегментов", - сказал он на пресс-конференции.