https://ria.ru/20251006/gosduma-2046651098.html
В Госдуме объяснили сбои в работе интернет-сервисов
В Госдуме объяснили сбои в работе интернет-сервисов - РИА Новости, 06.10.2025
В Госдуме объяснили сбои в работе интернет-сервисов
Сбои в работе интернет-сервисов связаны с тем, что интернет перестает быть глобальным, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике,... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-06T15:02:00+03:00
2025-10-06T15:02:00+03:00
2025-10-06T15:02:00+03:00
антон горелкин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:378:4076:2671_1920x0_80_0_0_06fc7bc2122be395b1cf7c5dca8fbdcc.jpg
https://ria.ru/20240909/fas-1971637903.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_230:0:3846:2712_1920x0_80_0_0_4af7e48146ea8d33420c18ee4163e8ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон горелкин, госдума рф
Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуме объяснили сбои в работе интернет-сервисов
Депутат Горелкин: сбои в интернет-сервисах связаны с суверенизацией интернета
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сбои в работе интернет-сервисов связаны с тем, что интернет перестает быть глобальным, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
По его мнению, суверенизация интернета в границах государств приводит к потере связанности цифровых сегментов,
"Сбои в работе интернет-сервисов. Потому что интернет перестает быть глобальным, мы все свидетели появления такого понятия, как фрагментация, разделение глобальной сети на обособленные цифровые сегменты и суверенизации интернета в границах государств приводит к потере связанности сегментов", - сказал он на пресс-конференции.
Депутат добавил, что этот процесс будет только нарастать.