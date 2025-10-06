Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме объяснили сбои в работе интернет-сервисов - РИА Новости, 06.10.2025
15:02 06.10.2025
В Госдуме объяснили сбои в работе интернет-сервисов
В Госдуме объяснили сбои в работе интернет-сервисов
Сбои в работе интернет-сервисов связаны с тем, что интернет перестает быть глобальным, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике,... РИА Новости, 06.10.2025
антон горелкин, госдума рф
Антон Горелкин, Госдума РФ
В Госдуме объяснили сбои в работе интернет-сервисов

Депутат Горелкин: сбои в интернет-сервисах связаны с суверенизацией интернета

Работа в интернете. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Сбои в работе интернет-сервисов связаны с тем, что интернет перестает быть глобальным, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
По его мнению, суверенизация интернета в границах государств приводит к потере связанности цифровых сегментов,
"Сбои в работе интернет-сервисов. Потому что интернет перестает быть глобальным, мы все свидетели появления такого понятия, как фрагментация, разделение глобальной сети на обособленные цифровые сегменты и суверенизации интернета в границах государств приводит к потере связанности сегментов", - сказал он на пресс-конференции.
Депутат добавил, что этот процесс будет только нарастать.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
ФАС пообещала разобраться с жалобами на плату за раздачу интернета
9 сентября 2024, 16:17
 
Антон Горелкин
Госдума РФ
 
 
